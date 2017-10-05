Metina'da PKK hedeflerine bombardıman

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

HAVA HAREKATI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Metina bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

TEK TEK VURDULAR

Bölgede bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

ERZİNCAN'DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.