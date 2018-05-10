Metris Cezaevi'nin yerinde Adalet Sarayı yapılacak

Şarkılara konu olan Esenler'deki Metris Cezaevi ilk olarak 1981 yılında yapıldı. İnşa edildiği ilk zamanlarda askeri cezaevi olarak kullanılan Metris Cezaevi 1988 yılında Adalet Bakanlığı'na devredildi.

YERİNE ADALET SARAYI İNŞA EDİLECEK

50 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu Metris Cezaevi için geçtiğimiz günlerde yeni bir proje gündeme geldi. Alınan yeni karara göre; Metris Cezaevi'nin yerine Adalet Sarayı inşa edilecek.

KIŞLA ARAZİSİNE KONUT YAPILACAK

Metris Cezaevi ve kışla arazi toplam 7 parselden meydana geliyor ve 191 hektarlık bir alanı kapsıyor. Cezaevinin kışla arazisinin olduğu büyük bir alan konut için ayrıldı.

Rekreasyon ve yeşil alan olarak ayrılan kısımlar da planlarda önemli bir yer kapsıyor. Okul alanı, cami alanı, sağlık tesis alanı, resmi kurum alanı, kültürel tesis alanı ve spor alanı için de arazide planlama yapıldı.

Esenler Belediyesi’ne devredilen kışla arazisinde ise kentsel dönüşüm kapsamında ilk etapta geçen yıl temmuz ayında 236 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Parkı hizmete açılmıştı. Aynı arazi üzerinde 3.3 milyon metrekarelik dünyanın en büyük şehir parkı proje çalışmaları ise sürüyor.