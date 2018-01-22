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Metris Kavşağı'nda çalışmalar yarın başlayacak

TEM Metris Kavşağı Kuzey- Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı çalışmaları start alıyor.

DHA | 22.01.2018 - 12:35..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metris Kavşağı'ndaki köprülü kavşak çalışmasının yarın başlayacağını açıkladı.

30 GÜN SÜREYLE İKİ İSTİKAMET DARALTILACAK

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı kuzey-güney yan yol ve köprülü kavşak inşaatı kapsamında, TEM Otoyolu üzerine gelecek araç geçiş köprüsünün orta ayak imalatlarının yapılabilmesi için 30 gün süreyle her iki istikamette 200 metre sol şerit yol daraltılacak.

Metris Kavşağı'nda çalışmalar yarın başlayacak

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALTILACAK

TEM Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı işi kapsamında TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yan yol imalatı ve TEM Otoyolu üzerinde 120 metre uzunluğunda15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak.

Metris Kavşağı'nda çalışmalar yarın başlayacak

SULTANGAZİ'DEN EDİRNE İSTİKAMETİNE BAĞLANTI YOLU YAPILACAK

Ayrıca, Edirne istikametinden gelen sürücülerin Gaziosmanpaşa ilçesine girişini sağlamak için yanyol imalatı ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı yolu yapılacak.

Metris Kavşağı'nda çalışmalar yarın başlayacak

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