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Metris TEM Kavşağı trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TEM otoyolu Metris kavşağındaki trafik sıkışıklığını bitirmek için başlattığı çalışmaların sonuna gelindi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 12:49..
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Yaklaşık üç ay önce başlanan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak.

Metris TEM Kavşağı trafiğe kapatılacak

YAN YOL İNŞAATI TAMAMLANDI

Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişlerinin yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak. Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı tamamlandı. Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü yapılacak.

Metris TEM Kavşağı trafiğe kapatılacak

Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı mevkisinde;

- 17 Temmuz 2018 00.00- 06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, (Pazartesiyi salıya bağlayan gece)

Metris TEM Kavşağı trafiğe kapatılacak

- 18 Temmuz 2018 00.00- 06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde kirişlerin yerleştirilebilmesi için yol trafiğe kapatılacak. (Salıyı çarşambaya bağlayan gece)

- Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak. Yol kapama yapılan kesimde, trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.

Metris TEM Kavşağı trafiğe kapatılacak

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