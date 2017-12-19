taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

İstanbul'da metro çalışmaları sırasında bulunan 3 bin 500 yıllık mezarlar havadan görüntülendi... Tarihi kalıntıları araştıran uzmanlar, bölgede bir de yerleşim yeri olduğunu düşünüyor.

İHA | 19.12.2017 - 07:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Beşiktaş’taki metro çalışmaları sırasında bulunan 3 bin 500 yıllık ve İstanbul’un en eski mezarlıkları olduğu belirtilen kurgan tipi mezarlıkların bulunduğu kazı alanı havadan görüntülendi.

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı


METRO İNŞAATINDAN İLK ÇAĞLARA

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nın yanında devam eden metro istasyonu inşaatının çalışmaları sırasında bulunan tarihi kalıntılar geçmişe dair önemli bilgileri de ortaya çıkardı. 3 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 35 mezarın tespit edildiği alan ise havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’un en eski mezarlıkları olduğu belirtilen kurgan tipi mezarlıklara ulaşılan alanda devam edilen çalışmalar ise havadan görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde bir yandan metro kazısına devam edilirken, diğer taraftan mezarlık bölümününde çalışmalarına devam ettiği görülüyür. Ayrıca mezarlar toplu halde görülüyor.

Metro kazısında Beşiktaş'ın ilk sakinleri bulundu

KAZI DEVAM EDECEK

Çok sayıda işçinin bir yandan metro çalışmalarını devam ettiği alanla ilgili konuşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, yaklaşık bin metrelik bir alanın daha kazılacağını ifade etti. Kızıltan, bölgede çok sayıda mezarlığa ulaşıldığını ancak yerleşim yerinin nerede olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı


1955'TE YIKILAN TRAMVAY DEPOSU BULUNDU

Beşiktaş’ta devam eden metro inşaatı sırasında bulunan kalıntıların önemli olduğunu ifade eden İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan,“Yaklaşık 2 yıldır bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanda 1910’larda yapılan ve 1955’lerde Barbaros Bulvarı'nın açılmasıyla yıkılan tramvay deposuna ait raylar açığa çıktı. Bu alanda sürdürdüğümüz kazılarda ise bir mezarlık alanı olduğunu gördük. Günümüzden yaklaşık 3 bin 3 bin 500 yıl önceye hatta Erken Demir Çağı'ndan ilk Tunç Çağı'na doğru inen bir süreç izliyor.” ifadelerini kullandı.

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı


NEREDE OLDUĞU BİLİNMEYEN BİR YERLEŞİM YERİ

Mezarlıkları bulunan insanların yerleşim yerinin şu an için tespit edilemediğini dile getiren Kızıltan, “Bizans’tan öncesine dair herhangi bir kalıntı mevcut değildi. Bizim sürdürdüğümüz metro kazılarıyla böylece Beşiktaş tarihi günümüzden en az 3 bin 4 bin yıl geriye gitmiş oldu. Böylece yazıdan önceki dönemlerini de bu kazı sayesinde tanımış olduk. Tabi bu mezarlarda yatan insanların bir de yerleşim yeri var bu çevrede muhakkak bir yerlerdedir ama nerede olduğunu bilemiyoruz. Önümüzde bin metreye yakın kazacağımız bir alan var, iz bunun 800 metrelik bir alanında çalışıyoruz.” diye konuştu.

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

Metro kazısından 3 bin 500 yıllık tarih çıktı

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

423
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

68
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM