Metrobüs asansöründe 8 kişi mahsur kaldı

Olay, İstanbul Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 8 kişi duraktaki asansöre binip yukarı çıkmak istedi. Hareket eden asansör birden durdu.

YARIM SAAT MAHSUR KALDILAR

Asansörde mahsur kalanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı, bir yandan da asansör teknisyeni asansörü tamir etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası mahsur kalan 8 kişi asansörden çıkarıldı.

"EŞİM RAHATSIZLANDI"

Eşiyle beraber yarım saatten fazla asansörde kaldığını belirten Selma Kökten, "Yarım saatten fazla asansörde kaldık. 8 kişiydik. Bunaldık. Eşim rahatsızlandı. Kapı açılınca rahatladık." dedi.

"EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM"

Aynur Küçükarıcan ise "Binmeyin diyoruz ama 8-10 kişi asansöre biniyorlar. Binince de böyle oluyor. Ben bacağımdan rahatsızım. Merdivenleri çıkamıyorum. Normalde engelli asansörü ama herkes biniyor. Türkiye'de eğitim, eğitim, eğitim." diye konuştu.













