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Metrobüs güzergahında değişiklik

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

15.07.2017 - 08:40
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle İETT, metrobüs ve otobüslerin güzergahlarında değişikliğe gitti.

DEĞİŞTİRİLEN GÜZERGAHLAR

İETT'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa'ya geçişler, bugün 12.00'den, yarın gece yarısına kadar geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları; pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönecek ve Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek.

Metrobüs araçları Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

Metrobüs güzergahında değişiklik

RİNG SEFERLER YAPILACAK

Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı:

"Üsküdar Marmaray - Fıstıkağacı - Bağlarbaşı - Capitol ring seferler, Üsküdar - Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray - Karacaahmet - Zeynep Kamil - Capitol ring seferler, Uzunçayır - E5 - Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler."

15 VE 16 TEMMUZ'DA EK SEFER YAPACAK HATLAR

"130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe - Kısıklı - Kadıköy, 15F Beykoz - Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ - Ahmet Yesevi - Kartal Metro - Cevizli, KM29 Yenişehir - Marmara Üniversitesi Hastanesi - Kartal Metro, 25G Sarıyer - Taksim, 40 Rumeli Feneri - Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği - Eminönü, 28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş, 37YT Alibeyköy - Beyazıt, 87 Topkapı - Edirnekapı - Taksim, 65G Kağıthane - Gültepe - Şişli, 142 Boğazköy - Avcılar Metrobüs."

Metrobüs güzergahında değişiklik

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