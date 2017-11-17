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Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

İstanbul'da metrobüsün Beylikdüzü-Silivri güzergahı için çalışmalar başladı.

17.11.2017 - 12:19
  1. Haberler
  2. Projeler
Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kasım ayı toplantılarının 4'üncü birleşiminde İETT Genel Müdürlüğü'nün "2018 Yılı Bütçesi ve Performans Programı" görüşüldü. İBB Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet'in başkanlığını yaptığı toplantıda meclis üyelerine bütçeyi sunan İETT Genel Müdürü Emecen, faaliyetlerini anlattı.

Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

BEYLİKDÜZÜ- SİLİVRİ GÜZERGAHI GELİYOR

İETT'nin 146 yıllık birikimi ve tecrübesiyle İstanbul’un can damarı sayılan otobüslerle yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirten Emecen, "İETT yaş ortalaması 5,15 olan 3 bin 130 otobüsü ile Avrupa’nın en geç filosu olmaya devam ediyor. İETT, denetim ve yürütümünden sorumlu olduğu Özel Halk Otobüs ve Otobüs AŞ otobüsleri ile birlikte günde yaklaşık 50 bin sefer gerçekleştirerek, 4 milyon yolcu taşımaktadır. İstanbul'da kıtalararası yolculuğu hızlandıran metrobüste ise 590 aracımızla hizmet veriyoruz. Yolculuklardaki konforu arttırmak ilk hedefimiz. 52 kilometre ve 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır."

Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

"METRO İLE ENTEGRE EDİLECEK"

İstanbul'da hizmet veren tüm otobüs hatlarını ana-besleme hat modeli olarak yeniden düzenlediklerini dile getiren Emecen, "Her mahalleden merkeze olan hat yapısını her mahalleden en yakın metro veya metrobüs istasyonuna entegre olacak şekilde düzenleyerek hatlardaki sefer sıklığının artması sağlanıp seyahat süresi kısaltılmaktadır. Böylelikle daha kısa sürede daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanmaktadır. Mevcutta 725 olan hat sayısı ana-besleme hat modeline göre yeniden planlandığında toplam hat sayısı 429'a düşerek ortalama hat uzunluğunun da 18 kilometreden 13 kilometreye düşürülmesi ile sefer sıklığının yüzde 50 arttırılması hedefleniyor. Metro istasyonları ile entegre olan besleme hatlar sayesinde metrekareye 4 kişi olacak şekilde sefer sıklığı planlamaları yapılarak konfor oranının yüzde 25 oranında arttırılması hedefleniyor."

Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

"ENTEGRE PLANLAMANIN İLK UYGULAMASINI MALTEPE'DE GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Entegre planlamanın ilk uygulamasını Maltepe'de gerçekleştirdik." diyen Emecen, Zümrütevler bölgesinde çalışan hatların uzun seferlerini azaltarak, tüm mahalleyi kapsayacak 5 hat açıldığını ve sefer aralıkları sıklaştırıldığını aktardı. Emecen, "Metroya ücretsiz olarak entegre edilen bu hatlar ile yüzde 21'lik kapasite artışı sağlandı ve otobüsle yapılan yolculuklarda da konfor artışı sağlanmış oldu." dedi.

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