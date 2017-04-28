Metrobüs sapığının cezası belli oldu

İstanbul'da metrobüste 23 yaşındaki S.A. adlı genç kıza sürtünerek cinsel tacizde bulunan 30 yaşındaki Hüseyin B.'nin cezası belli oldu.

YOLCULARI KIŞKIRTTI

2 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık, metrobüste yolculuk yaparken bir ara aracın sarsıldığını belirterek, şu ifadelerle suçlamaları reddetti: “Bu nedenle dengemi kaybederek şikâyetçiye çarptım. Olay sırasında 2 elim de yukardaydı. Şoför mahallinin yanındaki camdan tutunuyordum. Şikâyetçiye dokunmamak için kendimi geriye çekiyordum. Aramızda bir tartışma yaşandı. Şikâyetçi, metrobüsteki yolcuları bana karşı kışkırtmak için ithamlarda bulundu. Ben kendisine karşılık vermedim.

BERAATİNİ İSTEDİ

Adımın böyle bir olayda geçmesi nedeniyle üzgünüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.”

ÖNCE ÇANTA SANDIM

Habertürk'ün haberine göre; Anadolu yakasına geçmek için Zincirlikuyu’da metrobüse bindiğini duruşmada anlatan 23 yaşındaki S.A. da olay anlarını şöyle aktardı: “Metrobüs kalabalık değildi. Hareket ettikten bir süre sonra metrobüste bir sarsıntı hissettim. Ardından kalçamda bir sıcaklık hissettim. Önce çanta olabileceğini düşündüm. Sonra sanığın yaptığı şeyi görünce ondan uzaklaşmaya çalıştım. Ancak o ısrarla üzerime geldi. Sanığın erekte olduğunu görünce kendisini ittim. Bir kargaşa oldu. Ağlamaya başladım. Bir kişi şikâyetçi olup olmadığımı sordu. O kişi sanığı yanına aldı. Köprünün çıkışında metrobüsten indik. Benimle birkaç kişi daha gelerek polise başvurduk. Sanıktan şikâyetçiyim.”