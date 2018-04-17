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Metrobüse E-5'ten geçmek istedi, kazaya neden oldu

E-5 Çağlayan istikametinde metrobüs yoluna geçmek isteyen bir kişi yüzünden 4 araç birbirine girdi.

İHA | 17.04.2018 - 22:25..
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Saat 21.00 sıralarında E-5 Çağlayan mevkii Edirne istikametinde metrobüs yoluna geçmeye çalışan Osman D.’yi fark eden araç sürücüsü aniden fren yapmasına rağmen D.’ye çarptı.

HAMİLE KADIN SIKIŞTI

Kaza sonrası arkadan gelen araçlar ise ilk kaza yapan araca çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı kaza sonrası olay polis, sağlık ekibi ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken araç içerisine sıkışan hamile kadın Betül C. itfaiyenin uğraşı sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Metrobüse E-5'ten geçmek istedi, kazaya neden oldu

Metrobüse E-5'ten geçmek istedi, kazaya neden oldu VİDEO

TRAFİK DURDU

Yol üzerinde trafik dururken ekipler kaza sonrası araçları kaldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise kazazedelere yardımcı olduklarını ifade etti. Polis olayı incelemeye başladı.

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