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Metrobüsle yolculuk 22 milyon arttı

Metrobüsle şehir içi ulaşım 2017'de bir önceki yıla göre 22 milyon artış gösterdi.

DHA | 24.01.2018 - 12:23..
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Metrobüsle yolculuk 22 milyon arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsle yapılan yolculuk sayısı 2017'de bir önceki yıla göre 22 milyon 419 bin 215 arttı. Metrobüsle geçen yıl 276 milyon 258 bin 576 kez yolculuk yapıldı.

276 MİLYON YOLCU METROBÜS KULLANDI

İstanbul'da Beylikdüzü- Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taşıma miktarı belli oldu. İBB'nin verilerine göre; 2016 yılında 253 milyon 839 bin 361 kez kullanılan metrobüs, 2017'de 22 milyon 419 bin 215 artarak, 276 milyon 258 bin 576 kez tercih edildi.

Metrobüsle yolculuk 22 milyon arttı

GÜNDE 756 BİN 872 KİŞİ KULLANDI

2016 yılında günde ortalama 705 bin 109 olan metrobüs kullanımı, 2017 yılında günde ortalama 50 bin artarak 756 bin 872 olarak kaydedildi. Metrobüsü tam tarifeden kullananlar, 1-3 durak için 1,95 lira, 4-9 durak için 3 lira, 10-15 durak için 3,25 lira, 16-21 durak için 3,40 lira, 22-27 durak için 3,50 lira, 28-33 durak için 3,60 lira, 34-39 durak için 3,85 lira, 40 ve daha fazla durak için 3,85 lira ödüyor. Öğrenci tarifesini kullananlar ise 1-3 durak için 1,10 lira, 4-9 durak için 1,20 lira, 10 duraktan fazlası için sabit 1,25 lira ödüyor.

DURAK SAYISI 25'E YÜKSELMİŞTİ

Yolcular, ücret farkını almak için İstanbulkart'larını istasyon çıkışlarındaki iade makinesine okutuyor. Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, sekiz ay gibi kısa sürede tamamlanarak 17 Eylül 2007'de açıldı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılı başında hizmete alındı. Hattın 77 gün gibi kısa sürede tamamlanmasıyla durak sayısı 25'e yükseldi.

Metrobüsle yolculuk 22 milyon arttı

BEYLİKDÜZÜ- SÖĞÜTLÜÇEŞME'DE YOLCULUK SÜRESİ 100 DAKİKA

Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme, 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul'un iki yakası en kısa yoldan birbirine bağlandı. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergâhının temeli 15 Mart 2011 günü törenle atıldı. Hattın resmî açılışı 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 44 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi 100 dakika ve günlük ortalama 870 bin yolcu taşınıyor.

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