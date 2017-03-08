Metrobüslerde ring sefer dönemi

Beyaz Masa'nın verdiği bilgiye göre, 4 ana duraktan kalkan metrobüsler, varış noktasına kadar hiç durmadan devam edip, seferini tamamlayacak. Yeni uygulama, metrobüs duraklarına asılan afişlerle duyuruldu.

"ARAÇLARIMIZ BEKLEME YAPMAYACAK"

İETT'den yapılan duyuruda, "9 Mart Perşembe günü Beylikdüzü son durak, Avcılar, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonlarımızda yolcularımızın hızlı ve daha konforlu seyahat etmeleri için yukarıda ismi geçen istasyonlarımızda araçlarımız ring olarak çalışacaktır. (Araçlarımız bu istasyonlarımızda bekleme yapmayacaktır) Önemli duyurulur." dendi.

UYGULAMA DENEME SÜRECİNDE

Konuyla ilgili olarak bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, 'ring' uygulamasının deneme sürecinde olduğunu, 34Z hattında denendiğini, yapılacak anketler sonucunda onaylanması durumunda, 4 ana duraktan kalkan metrobüslerin, varış noktasına kadar tüm durakları pas geçerek seferini tamamlayacağını söyledi.