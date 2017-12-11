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Farkındalık yaratmak için metrobüste örgü ördüler

Köy okullarında okuyan öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması konusunda farkındalık kazandırmak için 3 saat boyunca metrobüste örgü ören üniversiteli öğrenciler görenlerin takdirini topladı.

İHA | 11.12.2017 - 09:46..
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Türkiye’deki köy okullarına destek olunması için Yarını Aydınlat Gençlik Platformu adı altında toplanan gönüllü üniversite öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir proje gerçekleştirdi.

Gençler, “İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz” projesi kapsamında geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü metrobüs istasyonunda toplandı. Ellerinde örgüler ve malzemelerle metrobüse binen gönüllü gençler, aracın en arka kısmına geçerek örgü ördü.

Farkındalık yaratmak için metrobüste örgü ördüler

YOLCULARIN TAKDİRİNİ TOPLADILAR

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında metrobüse binen gençler, Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye oradan da tekrardan Avcılar’a seyir etti. Yaklaşık 3 saat boyunca örgü ören gençler, vatandaşların takdirini topladı.

Metrobüste ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiren gençler, Türkiye’deki köy okullarına ulaşılarak, ihtiyaç sahibi 4-12 yaş arası kız ve erkek çocukların atkı, bere, eldiven gibi kışlık giysi ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor.

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