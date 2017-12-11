Farkındalık yaratmak için metrobüste örgü ördüler

İstanbul’da 'hayalet silah' olarak adlandırılan Glock marka tabancaları sosyal medya üzerinden yüksek fiyatla pazarlayan 2 kişi yakalandı, piyasa değeri 100 bin lira olan 5 adet silah ele geçirildi.

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Bitlis'te 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede, 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.