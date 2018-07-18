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Metrobüste gizlice fotoğraf çeken sapık

İstanbul'da metrobüse binerek bir kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken sapık suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 14:30..
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İzleyeceğiniz görüntüler İstanbul'da bir metrobüsten. Yolcular arasında bir sapık gizlice eline aldığı telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çekmeye başlıyor.

SAPIĞA YOLCULARDAN TEPKİ

Bu sırada olay fark edilince kadınla birlikte diğer yolcular sapığa tepki gösteriyor.

Metrobüste kadının fotoğrafını gizlice çeken sapık-VİDEO

GÖRÜNTÜLERİ SİLMEK ZORUNDA KALDI

Görüntüleri çeken kişi ilk başta suçunu inkar etse de polis çağıracaklarını duyunca telefonunu çıkartıyor. Görüntüleri tek tek silen sapık olay yerinden ayrılıyor.

Metrobüste gizlice fotoğraf çeken sapık

Metrobüste gizlice fotoğraf çeken sapık

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