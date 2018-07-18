Metrobüste gizlice fotoğraf çeken sapık

İzleyeceğiniz görüntüler İstanbul'da bir metrobüsten. Yolcular arasında bir sapık gizlice eline aldığı telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çekmeye başlıyor.
SAPIĞA YOLCULARDAN TEPKİ
Bu sırada olay fark edilince kadınla birlikte diğer yolcular sapığa tepki gösteriyor.
Metrobüste kadının fotoğrafını gizlice çeken sapık-VİDEO
GÖRÜNTÜLERİ SİLMEK ZORUNDA KALDI
Görüntüleri çeken kişi ilk başta suçunu inkar etse de polis çağıracaklarını duyunca telefonunu çıkartıyor. Görüntüleri tek tek silen sapık olay yerinden ayrılıyor.