Metrobüste gizlice fotoğraf çeken sapık

1 Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu Ruhumuzu dinlendiren kitap okuma etkinliği, gözlerimizi yormasın. İşte bunun için 4 ipucu…

2 Botox ile migrene son Migren bugün pek çok insanın muzdarip olduğu önemli sağlık sorunların başında geliyor.

3 Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı Muş'un Akpınar köyünde müstakil bir evde çıkan yangında istimlak parası olduğu söylenen 150 bin Türk lirası da eşyalarla birlikte yandı.

4 Girmawit Gebrzihair bronz madalya kazandı 16 yaşında olduğunu iddia eden Girmawit Gebrzihair, Finlandiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

5 KKTC açıklarında mülteci teknesi battı KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.

6 Limonlu suyun mucizesi Limonlu su içmeyi hayatınızda alışkanlık haline getirmenizi sağlayacak faydaları sizler için derledik. Düzenli tükettiğiniz zaman değişimin farkına varacaksınız. :)