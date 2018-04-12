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Metrobüste taciz duruşması sonrası ortalık karıştı

İstanbul'da, metrobüsteki iki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki Aydoğan Ş., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 12.04.2018 - 08:16..
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Okullarındaki final haftası nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinde kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yaptıkları metrobüste C.K. ve A.A.’yı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki Aydoğan Ş.’nin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aydoğan Ş. ile mağdur kızlardan 19 yaşındaki C.K. hazır bulundu. Diğer mağdur A.A. ise duruşmaya gelmedi.

"KENDİ KAFALARINA GÖRE KONUŞUYORLAR"

Sanık Aydoğan Ş. son savunmasında, "45 yıldır İstanbul'a yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Müştekiler kendi kafalarına göre konuşuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Metrobüste taciz duruşması sonrası ortalık karıştı VİDEO

"ELİNİ BALDIRIMA DEĞDİRDİĞİNİ FARK ETTİM"

Daha sonra söz alan mağdur C.K ise, "Final haftamdı kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için Uzunçayır metrobüsünü kullandım. Bu sırada  metrobüste sanık bana yaklaşmaya başladı. Rahatsız oldum. Sanığın elini birkaç kez sağ baldırıma değdiğini hissettim. Biraz kenara çekildiğim halde aynı harekete devam etti. Ben ileriye gidip sanığı takip etmeye başladım. O sırada A. isimli  kişiye aynı şekilde tacizde bulunduğunu gördüm. A. fark ettiğinde sanık başka tarafa bakmaya devam etti. Sinirlerim bozuldu bağırmaya başladım. 'Ben sizi izliyorum, ne yapıyorsunuz' dediğimde bana 'Ben ne yapıyorum' dedi. Daha sonra olaya güvenlik müdahale etti." diyerek şikayetçi oldu.

"HİÇBİR DİYALOĞUM OLMADI"

Son sözü sorulan sanık Aydoğan Ş. "Beyanları kabul etmiyorum. Hiçbir diyaloğum bile olmadı. Beraatimi istiyorum." dedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Ancak mahkeme, sanığın üzerine atılı "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Kararda, sanığın  toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak bu suçu işlemesi nedeniyle cezada artırım uygulandı. Mahkeme, iki ayrı eylemden 3 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki cezayı ertelemedi.

YAKINLARI MAĞDURA TÜKÜRDÜ

Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı.

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