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Metroda koltuk kapmak için kendini yere atan adam

Çin'de bir adam, metroda kendini yere atarak insanların korkmasına neden oldu. Amacıysa koltuk kapmaktı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 17:39..
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Nüfusu 1 buçuk milyara koşan Çin'de toplu taşıma araçları da ağzına kadar dolu. Oturmak ise tamamen şans. Elbette işini şansa bırakmak istemeyenler de var.

Koltuk kapmak için rol yapan Çinli- VİDEO

KOLTUK KAPMAK İÇİN HASTA TAKLİDİ YAPTI

Metroda kendini yere atan adam da bunlardan biri. Durakta vagona binen insanlar tam yerlerine yerleşiyorlardı ki genç adam kendini yere attı ve yerde tepinircesine titremeye başladı. Adamdan korkan yolcular, hızla kaçışmaya başlarken adam da fırlayıp boşalan koltuğa çöktü.

Metroda koltuk kapmak için kendini yere atan adam

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