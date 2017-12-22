Metropoll anketi: CHP'liler İYİ Parti'ye yöneldi

Metropoll Araştırma'nın Ekim ve Kasım ayı sonuçları, İYİ Parti'ye yönelen oyların büyük çoğunluğunun CHP'den geldiğini gösterdi.

YÜZDE 33 CHP'DEN GELİYOR

Metropoll'ün patronu Özer Sencar'ın paylaştığı sonuçlara göre, İYİ Parti'ye yönelen oyların:

Yüzde 33'ü CHP'den,

Yüzde 26'sı MHP'den,

Yüzde 18'i AK Parti'den ve

Yüzde 23'ü kararsızlardan geliyor.

"İYİ PARTİ CHP'NİN RAKİBİ"

Twitter hesabından İYİ Parti'ye oy verenlerin eğilimlerini açıklayan Sencar, şunları yazdı: "Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-laik, yüzde 16'sı muhafazakar-dindar ve yüzde 9'u solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor. Bu sonuçlar İYİ Parti'nin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor."