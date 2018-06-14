Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz

1 17 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

2 Dünya Kupası Rusya-Arabistan maçıyla başlıyor Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, bugün oynanacak olan Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlıyor.

3 Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünde yangın Seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

4 Ceyda Düvenci: Tek ihtiyacımız aşk Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve yeni doğan çocuğunun fotoğrafını paylaştı.

5 Şanlıurfa'da iki ailenin arazi kavgası: 1 ölü 4 yaralı Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

6 Çipras: Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi barındıran kritik ve güçlü bir ülke olduğunu belirt