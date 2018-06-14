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Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin hazırladıkları bir araştırmayı yayınladı. CHP anketçisi Millet ittifakını ve HDP'yi ön plana çıkardı.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 08:51..
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Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

CHP'ye yakın Metropoll şirketi yayınladığı son anketinde, CHP'nin oy oranının AK Parti'ye çok yakın olduğunu göstererek muhalefeti motive etmeye çalıştı.

Ankete göre, Millet İttifakı ve HDP'nin bulunduğu muhalefet ile Cumhur İttifakı arasında yüzde 1'lik bir fark var.

Sencar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ankette yer alan sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 46.1

Millet İttifakı: Yüzde 35.5

HDP: Yüzde 11.5

Diğer parti: 0.2

Kararsızlar: Yüzde 4.0

Protesto oy: Yüzde 1.1

Cevap yok: Yüzde 1.7

Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında sonuç şöyle çıkıyor:

Cumhur İttifakı: Yüzde 49.4

Millet İttifakı: Yüzde 38.1

HDP: Yüzde 12.3

Diğer parti: 0.2

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