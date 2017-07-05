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Mevlana'nın torunu: Kapımız herkese açık

Hazreti Mevlana'nın 21'inci kuşak torunu Şener, büyük dedesi Mevlana'nın öğretilerinden esinlenip, ön yargıları kırmaya çalışıyor.

05.07.2017 - 17:18
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Mevlana Celaleddin Rumi'nin 16 yaşındaki 21'inci kuşak torunu Ceylin Şener, ABD'de öğrenim gördüğü lisede, "İslamofobi"ye karşı kurduğu "Humans First-Önce İnsan" adlı kulüpte yaptığı çalışmalarla büyük dedesinin yolunda ilerliyor.

İSLAMAFOBİ'YE KARŞI ÖRNEK DAVRANIŞ

Ceylin Şener, geçen yıl öğrenim görmek için ABD'deki "The Hill School" adlı okula kayıt yaptırdı. Kayıt sırasında öğrenim göreceği okuldaki oda arkadaşı ve ailesi, Şener'in Müslüman olduğunu öğrenince tedirgin oldu.

Mevlana'nın torunu: Kapımız herkese açık

Bu duruma üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan Şener, Müslümanlara yönelik ön yargıyı yıkmak için büyük dedesi Mevlana'nın öğretilerinden yola çıkarak "Humans First-Önce İnsan" adlı öğrenci kulübünü kurdu.

13 ARKADAŞINI KULÜBE KATTI

Şener, insana saygı duyarak din, dil, ırk gibi özelliklere bakmadan herkese eşit davranmayı öne alan kulübe, oda arkadaşıyla Müslümanlara karşı önceden ön yargısı bulunan 8 kişi katıldı. Şener, Türkiye'ye döndüğünde de 13 arkadaşını kulübe dahil etti.

Mevlana'nın torunu: Kapımız herkese açık

Ceylin Şener, ABD'deki The Hill School'da geçen yıldan bu yana eğitim gördüğünü söyledi.

Mevlana'nın torunundan 'İslamofobi'ye karşı örnek davranış VİDEO

"ÖN YARGILARI KIRMAYA BAŞLADIK"

ABD'ye öğrenim görmek için gittiğinde oda arkadaşı ve ailesinin sadece Türk ve Müslüman olduğu için ona zarar vereceği düşüncesine kapıldığını ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Kayıt formunda Müslüman olduğum yazıyor. Bunun üzerine ailesi de çok korkmuş ve kızlarını okula göndermek istemedikleri belirtmiş. Müslümanlara karşı böyle bir ön yargı dünyada yaygın. Bu ön yargıya karşı bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bu gelişme üzerine 'Humans First-Önce İnsan' adıyla bir gençlik kulübü kurdum. Kulübün isminin 'Önce İnsan' olmasının nedeni, büyük dedem Mevlana'nın öncelikle insana saygı duymak, din, dil, ırk gibi özelliklere bakmadan herkese eşit davranmak gerektiği öğretisidir. Beni ön yargıyla karşılayan oda arkadaşım şu anda kulübün bir üyesi. Bu kulüp sayesinde çevremizde ön yargılı olanların bu düşüncelerini kırmaya başladık. "

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Gençler olarak sorumluluk alıp ön yargıları kırmaları gerektiğini dile getiren Şener, herkese kapılarının açık olduğunu, topluma faydalı olmamak isteyenlerin kendileriyle çalışabileceğini söyledi.

Şener, kulüpte çeşitli çalışmalar yaptıklarını, aldıkları drama, çalgı yapım, müzik gibi eğitimlerle topluma faydalı olmaya özen gösterdiklerini aktararak kapılarını açıp, kulüp üyelerine öğretim görevlilerince eğitim verilmesi imkanını sağlayan Anadolu Üniversitesine de teşekkür etti.

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