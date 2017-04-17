Mevlüt Çavuşoğlu: Artık gerçek anlamda yeni Türkiye var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi olmayan referandum sonuçlarına ilişkin olarak "Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak" dedi.

'Hayır' çıkan Antalya'da ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"VİCDANEN RAHATIZ"

"Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık iş yeri bırakmadık. Bu bakımdan da vicdanen rahatız. Türkiye'de 'evet'in çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedakarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için, Türkiye Cumhuriyeti için, vatan, millet için, bayrağı için, devleti için çalışan tüm dava arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle beraber çalışmak, omuz omuza çalışmak, sizlerle bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur, şereftir."