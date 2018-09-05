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Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de mültecilere dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'e saldırılması halinde nereye gideceği belli olmayan 2 milyon mülteci olacağını belirtti.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 21:48..
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Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de mültecilere dikkat çekti

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı, açıklamasında İdlib konusunda da önemli sözler söyledi.

"İDLİB'E SALDIRILIRSA TERÖRİSTLER AVRUPA'YA DA GİDEBİLİR"

"Bu saldırıların önlenmesi için temaslarımızın olduğunu söyledik. Bu saldırıların yanlış olduğunu Rusya'ya ilettik. İdlib çatışmazlık bölgesinin korunması gerekiyor. Radikal terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik. Bunun çözümü İdlib'i bombalamak değildir. Tahran Zirvesi'nden önce yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Amacımız bu gerginliği azaltmak, muhalefet ile rejim arasında güven oluşturacak adımları devam ettirmek ve siyasi çözüme dair adımlar atmak. Teröristler nereye gidecek? Bunlar Türkiye'ye gelebilir, geldikleri ülkeye gidebilir, Avrupa'ya da gidebilir. Bu tehlikeli. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptık. Güvenli bölge dediğimiz bazı alanlara Suriyelilerin dönmesini sağlamak için çalışırken 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Arzumuz bu saldırıların önlenmesidir.'' şeklinde konuştu."

Çavuşoğlu: İdlib'deki insanlar nereye gidecek VİDEO

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