Başkan Uysal’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti. Coşkun Yılmaz’ın türbe hakkında bilgi aktarımından sonra restorasyon çalışmaları incelendi.

BAŞKAN YASİN-İ ŞERİF DİNLEYİP, DUA ETTİ

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Başkan Uysal, türbede okunan Yasin-i Şerif’i dinledi ve dua etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve imzalanan protokolle İBB tarafından restorasyonu yapılan Sultan II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan II.Abdülhamid Han’ın türbesindeki çalışmalarda sona gelindi.

Yaklaşık 3 milyon TL harcanarak aslına sadık kalınarak yapılan restorasyon çalışmaları sonrası türbe, Sultan II. Abdülhamid’in 100. ölüm yıl dönümüne yetişecek.

Mevlüt Uysal, Abdülhamit Han'ın türbesinde çalışmaları inceledi VİDEO

"II. ABDÜLHAMİD HAN TARİHİ BİR ŞAHSİYETTİR"

İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Uysal, “II.Abdülhamid Han önemli padişahlarımızdan biri olmasının yanında, İstanbul’un yeniden imarı, yeniden inşası adına zamanında önemli eserler ortaya koymuş bir tarihi şahsiyettir.” dedi.

II. ABDÜLHAMİD HAN'IN 100. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen türbede açıklama yapan Başkan Uysal, "Burada ebedi istiratgâhlarında yatan ecdadımızı saygıyla anıyorum. Bu türbede üç Sultan ve 19 hanedan üyesinin kabri var. Hepsine Allahtan rahmet diliyorum." dedi.

Türbenin daha çok II.Abdülhamid Han Türbesi olarak bilindiğini ama türbede üç önemli Osmanlı Padişahının kabri olduğunu hatırlatan Başkan Uysal,"II.Abdülhamid Han Osmanlı Padişahı olması yanında İstanbul’un yeniden imarı adına, yeniden inşası adına da çok önemi bir isim. İstanbul’un yeniden inşasına baktığımızda bu isimlerin başında II.Abdülhamid Han’ı görürüz. Bizler de II.Abdülhamid Han’ı daha iyi tanımak daha iyi anlamak adına ölümünün 100.yıl dönümünü vesile saydık. İBB olarak bu hafta içerisinde önemli organizasyonlar yapacağı." dedi.

"ECDADIMIZIN HATIRLANMASI ADINA ORGANİZASYONA ÖNEM VERİYORUZ"

Hamidiye A.Ş. adıyla İBB iştiraki olarak görevini sürdüren Hamidiye sularının, II.Abdülhamid Han’a dayandığını hatırlatan Başkan Uysal şöyle devam etti: "Hafta boyu bir dizi etkinlikler yapılacak. Konferanslar ve fotoğraf sergileri düzenlenecek. Bunlardan en önemlisi cuma sabahı Sultanahmet Camii’nde sabah namazının ardından çorba dağıtılacak ve türbe ziyareti yapılacak. Üsküdar, Eminönü ve Sultanahmet gibi meydanlarda da vatandaşlarımıza Hamidiye sularından ikram edilecek. Türbede kabri olan ecdadımızın hatırlanması adına bu organizasyonları çok önemsiyoruz.”





MÜZE ÖZELLİĞİ VAR

Türbede yapılan restorasyonun titiz bir çalışma ile yürütüldüğünü ve Cuma gününe ziyaretçilere açılacağını ifade eden Başkan Uysal, “Geçmişten günümüze burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul’un yöneticileri olarak bu tür işlerin önemli görevlerimizden olduğunu düşünüyorum. Geleceğimizin daha doğru planlanması adına geçmişimizi iyi okumamız gerekiyor. İstanbul’da eğer yeniden bir şehirleşme nasıl olmalı dersek önce geçmişimize bakıp geçmişimizde yapılanları iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Türbenin aynı zamanda müze özelliği de taşıdığını ve o dönemin önemli devlet adamlarından gönderilen hediyelerin türbede yer aldığını vurgulayan Başkan Uysal, “III. Napolyon’un hediyesi iki adet saatin ve Kraliçe I. Victoria’nın hediyesi avize de burada yer almaktadır.” dedi.

Başkan Uysal türbede çalışmalarını sürdüren ‘Altın Varak’ ustası ile de bir süre sohbet ederek altın varak çalışması yaptı. Sultan II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan II.Abdülhamid Han’ın türbesinde Osmanlı Hanedanından 19 kişinin daha kabri bulunuyor.

İBB'NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

* Restorasyon İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve 3 milyon TL harcandı.

* Türbenin duvar ve zeminindeki orijinal olmayan yüzeyler temizlenerek orijinal katmanlar ortaya çıkartıldı.

* Türbeyi çevreleyen tüm duvarlarda sağlamlaştırma yapıldı.

* İmparator III. Napolyon’un hediyesi iki adet saatin, bakımı yapılarak (bir ay sürdü) çalışır hale getirildi. Altın varak ile kaplandı.

* Kraliçe I. Victoria’nın hediyesi avize, (metal ve cam 8 bin adet parçadan oluşuyor) tüm parçaları sökülerek temizlendi, bakımı yapılarak, tekrar yerine takıldı. Avizenin bakımı için 6 kişilik bir ekip, bir ay süreyle çalıştı.

* Türbeyi çevreleyen tüm duvarlarda sağlamlaştırma yapıldı.

* Türbedeki tüm kurşun kaplamalar yenilendi.

* Türbe zeminine sonradan döşenen imitasyon tuğla döşemeler sökülerek, özgün tuğla döşemesi ortaya çıkarıldı.

* Tüm türbe iç mekanına raspa yapılarak özgün boya katmanı ve özgün nişler ortaya çıkartıldı. (Raspa: Orijinal olmayan boya veya sıva katmanının itina ile kaldırılması. Niş: Mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklar)

* Kubbedeki yapısal çatlaklar ile sıva ve rölyef (kabartma) altı çatlaklar onarıldı.

* Kubbe Alemi yerinden sökülüp, temizlik ve bakımı yapılarak yerine yerleştirildi. (Kubbenin üzerindeki Alem ışınsal düzeniyle Güneşi hatırlatan bir formdadır. Bu simge ilk olarak II. Mahmud Dönemi Yenilenme ve Osmanlı’nın Yeniden Yükseliş Hareketini simgeleyen bir sembol olarak kullanılmıştır. II. Mahmud sonrası Osmanlı Armasında da yer alır.)

* Allah cc, Hz.Muhammed sav, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ile, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in yazılı olduğu 8 ayrı ahşap levha, bakım ve koruma işleminden sonra, altın varak ile kaplandı.

* Hûd Sûresi’nden bir Ayet yazılı, Mermer kitabe altın varak ile kaplandı.

* Dış cephe ve Hazire alanındaki bütün mermerlerin temizliği yapıldı.

* Dış cephe demirleri temizlenerek boyandı.

* Tüm ahşap kapı, pencere ve kepenkler yerinden sökülerek restorasyonları yapıldı, camları değiştirilerek yerine monte edildi.

* Kütüphane tavanındaki çatlaklar onarıldı, iç cephe boyası yapıldı, muhdes (sonradan takılan) kapılar sökülerek özgün kapılar imal edildi.

- Türbede Kabri Bulunan Kişiler-

1. Sultan 2. Mahmud

2. Sultan 2. Abdülaziz

3. Sultan II. Abdülhamid

4. Bezm-i Alem Valide Sultan

5. Atiyye Sultan

6. Esma Sultan

7. Hatice Sultan

8. Hibetullah Sultan

9. Yusuf İzzettin Efendi

10. Mehmet Şevket Efendi

11. Kamile Sultan

12. Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi (Baş Kadın:İlk eş)

13. Saliha Naciye Kadın Efendi

14. Şadiye Sultan

15. Mahmut Namık Efendi ve Ömer Faruk Efendi (bir arada medfûn)*

16. Emine Sultan

17. Saliha Sultan

18. Rebia Eyüp Hanım Sultan