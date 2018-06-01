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Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünkü sokak iftarını Büyükçekmeceli vatandaşlarla birlikte yaptı.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 13:33..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarı öncesinde Başkan Uysal sokak boyunca kurulan masaları ayrı ayrı gezerek vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kur’an-ı Kerim’in okunması ve ardından dua edilmesi ile başlayan programda misafirlerine hitap eden Başkan Uysal, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Bizim burada huzur içinde orucumuzu açtığımız gibi tüm Müslümanlar orucunu açabilmeleri için birlikte dua edelim.” dedi.

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

“Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz.” diyen Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada buna çok ihtiyacımız var. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Ne kadar birlik içerisinde olursak o şekilde ayakta kalabiliriz. Şu anda aramızda bile komşu ülkelerden buraya gelip iftar açmak durumunda kalanlar vardır. O komşu ülkeleri gördüğümüz zaman bizim ne kadar birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu güçlü ülke olmak zorunda olmamız gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Sokakta birlikte iftarı açmamızın amacı, komşular, tanıdıklar, aynı mahallede olanlar, birbirlerini görür, burada bir araya geldikten sonra da ara sıra binalarında, apartmanlarında orucunu beraber açar ve ramazanın rahmetinden birlikte yararlanırlar. Bu sayede ramazanda dileğimiz beraberliğimiz artar.”

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

SİZLERE TEŞEKKÜRÜMÜZÜ HİZMET EDEREK GÖSTERİYORUZ

Başkan Uysal konuşmasında 2002’den bu yana kendilerine hizmet etme imkanı verdikleri için vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz öncelikle sizlere davetimizi kırmayıp buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. 2002’den bu yana bizlere hizmet imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediyesini desteklediğiniz ve bize hizmet imkânı verdiğinizi için teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkürümüzü sizlere hizmet getirerek göstermeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Büyükçekmece’de bizlere hizmet etme imkânı verirsiniz. Bizlerde teşekkürümüzü sizlere hizmet olarak ulaştırırız. Ülke olarak durumumuzu hepimiz görüyoruz. Biz ne kadar güçlü olursak, özellikle bizim şuanda yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde inşallah bu problemlerin önemli bir kısmını aşmış olacağız. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de güçlü iktidar, güçlü meclis, güçlü ülke o zaman dönüpte, ‘Dolar’ı indirdik, Dolar’ı çıkardık, ülkenin ekonomisi ile oynadık, istediğimiz işi yaptırdık’ diyemeyecek inşallah. Bizler birlik ve beraberliğimizi devam ettirirsek bunu sağlamış olacağız.”

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

METRO YAPIMLARI ESKİSİ GİBİ 5-6 YIL SÜRMEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ayrım yapmadan İstanbul’un her köşesine hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Uysal şöyle devam etti:

“Bizleri göreve getirdiğiniz için hizmet ediyoruz. Büyükşehrin Büyükçekmece’de yapmış olduğu önemli büyük hizmetleri var. Büyükçekmece’ye 10 tane park yaptık. Başka alanlarda da hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu hizmetleri yaparken aynı zamanda ulaşımla ilgili de çalışmalarımız var. Şu anda Beylikdüzü’nde olan metro hattımızı Silivri’ye geçirebilmek için çalışıyoruz. Beylikdüzü’ne önce metroyu yapıp oradan metrobüsü bu tarafa geçireceğiz. Beylikdüzü metro hattı ihalesi hazırlıyoruz. Bu yıl içerisinde ihaleye çıkarız. O zaman metroyu devam ettireceğiz. Aslında Beylikdüzü’ne gelen metroyu Büyükçekmece’ye kadar getirip son durak burası planlıyoruz. Herhalde bu yıl ihaleye çıkarız o zaman ulaşım aksı olarak da rahatlamış olacağız. Yeni bir sistem üzerinden devam edeceğiz. Metro yapımları eskisi gibi 5 -6 yıllık sürmeyecek. En geç üç yıl içerisinde metro yapımları bitmiş olacak.”

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de sokak iftarına katıldı


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