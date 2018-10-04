Mevlüt Uysal, Cami ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.Camilerin ve din görevlilerinin toplumumuzda çok önemli bir yeri olduğunun kaydeden Uysal, “Dingörevlileri, şehirlerimizin manevi mihmandarlarıdır. 15 Temmuz gecesi salalarla, ezanlarla milletimizidarbeye direnmeye çağırarak büyük görev üstlenmişlerdir. Camilerimiz toplumumuzun buluşma noktası,medeniyetimizin ve İstanbul’un sembolüdür. Tarihi camilere sahip çıkmak ise görevimizdir. Bu bağlamdaİstanbul’daki tüm selatin camilerin temizlik, bakım ve güvenlik hizmetini sağlıyoruz ” dedi.

Osmanlı’da önemli bir zaferin ardından sultan tarafından ya da padişah anneleri valide sultanlar veşehzadelerce yaptırılarak gelecek kuşaklara yadigar bırakılan selatin camilerin tüm bakımları İBB tarafından yapılıyor. İBB, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İstanbul İl Müftülüğü ile imzaladığıprotokol dahilinde, selatin camilerinin temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerini titizlikle yürütüyor.İselatin camileri başta olmak üzere 42 camide hizmet veriyor.

TARİHİ CAMİLERİMİZDE 7/ 24 GÜVENLİK, ÖZENLİ TEMİZLİK

İBB’ye bağlı temizlik personelleri cami halılarından avluya kadar her bir noktanın temizlik işlerinititizlikle yürütüyor. Güvenlik personelleri ise selatin camileri gece gündüz demeden 24 saat gözetim vekoruma altında tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, selatin camilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü gereksinimleriniprofesyonel bir ekiple gideriyor. Islak zeminlerin musluğundan seramiğine, ayrıca çatı tadilatı gibi teknikinşaat ile ilgili tüm bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını selatin camilerimize yaraşır ustalıklagerçekleştiriyor. Ayrıca tüm selatin camilerimizin ses sitemi kurulumları ve bunların bakımı veyenilenmesi çalışmaları da yine İBB’nin usta ekiplerince gerçekleştiriliyor.

TUVALETLER ARTIK ÜCRETSİZ VE ÇOK DAHA HİJYENİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi selatin camilerde yürüttüğü çalışmaların kapsamını daha dagenişleterek buralarda bulunan tuvaletlerden ziyaretçilerin ücretsiz olarak istifade etmesini sağlıyor. İBBtemizlik personelleri, selatin camilerin şadırvan ve tuvaletlerinde lavabolardan musluklara, abdest almayerlerinden giderlere kadar her yerin hijyen ve temizliğini sağlarken ayrıca tuvalet kağıdından kağıthavluya, sıvı sabundan parfüme kadar her detaya da dikkat ediyor.