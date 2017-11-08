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Mevlüt Uysal Çekmeköy metrosu için açılış tarihi verdi

İlk sürücüsüz hat olacak Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metrosu 1 ay sonra hizmete sunulacak.

08.11.2017 - 14:46
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Mevlüt Uysal Çekmeköy metrosu için açılış tarihi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uysal, projelerle ilgili bilgi verirken Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metrosu'nun da 1 ay içerisinde açılacağının müjdesini verdi.

İLK SÜRÜCÜSÜZ METRO HATTI

Açılış tarihi sürekli ertelenen metro hattı için çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. Uysal'ın açıklamasına göre, bu hat ilk sürücüsüz metro hattı olduğu için uzun süren testler tamamlandı ve önümüzde ay hizmete sunulması planlanıyor.

16 İSTASYON BULUNACAK

Metro hattında; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alıyor.

ÇAKMAK'A KADAR OLAN BÖLÜMÜ AÇILACAK

Metro Hattı'nın Çakmak'a kadar olan kısmının açılışı gerçekleşecek.

Mevlüt Uysal Çekmeköy metrosu için açılış tarihi verdi

ADAYLIĞI SORULDU: KAMUOYU KARAR VERECEK

Florya'daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda soruları yanıtlayan Başkan Uysal, 2019 yerel seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya "Buna kamuoyu karar verecek. Bu süreç içerisinde yaptıklarımıza bakacaksınız, İstanbul halkı, 'Mevlüt Uysal aday olursa seçeriz' diyorsa aday oluruz. Ama 'seçmeyiz' diyorlarsa da ısrar edecek halimiz yok" şeklinde yanıt verdi.

"ERKEN BİTMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi'nde yapımı devam eden alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri çalışmalarının ne zaman biteceğiyle ilgili bir soru üzerine, "Her nimetin bir külfeti, her külfetin bir nimeti olur. İstiklal Caddesi'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet öncesi dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa işlemler yapıldı. Bunların hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım ve bir daha oraya girmeyelim denilmiş. Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız." dedi.

Mevlüt Uysal Çekmeköy metrosu için açılış tarihi verdi

"MEVCUT GÖREVDEKİ ARKADAŞLARI DEĞİŞTİRİYORUZ ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞIMIZ YOK"

Göreve başlamasının ardından üst düzey yöneticilerden bazı değişiklikler olduğunun biliyoruz devamını beklemeli miyiz?" şeklindeki soruya Başkan Uysal, "Şu arkadaşlarla çalışmam şu arkadaşlarla çalışırım demem için onları tanımam lazım. Onların da beni tanıması gerekiyor. Şuana kadar birkaç değişiklik yaptık. Bundan sonra yine değişiklikler olacak. Ancak, 'hadi şimdi değişim başladı şunları da değiştirelim' şeklinde olmayacak. Yani mevcut görevdeki arkadaşları değiştiriyoruz şeklinde bir anlayışımız yok" şeklinde yanıt verdi.

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