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Mevlüt Uysal: Çekmeköy'ü metro ağlarıyla donatıyoruz

Çekmeköylülerle iftarda buluşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’nın Çekmeköy’e uzanan bölümünün Ağustos ayında açılacağı müjdesini verdi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 12:54..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Çekmeköylülerle iftar programında bir araya geldi. Kirazlıdere Mahallesi’ndeki “Komşuluk İftarı”na misafir olan Uysal, mahalle sakinlerinin evlerinde yapıp getirdiği yemeklerle orucunu açtı.

Mevlüt Uysal: Çekmeköy'ü metro ağlarıyla donatıyoruz

OKUL BAHÇELERİNE 185 KAPALI SPOR SALONU YAPTIK

Mahalle iftarının ardından ise Çekmeköy Alemdağ 1877 Spor Kulübü’nün yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla buluştu.

Belediye olarak spora yüzde 100 destek kampanyasının her zaman sürdüğünü vurgulayan Uysal, “İBB olarak okul bahçelerine bugüne kadar 185 kapalı spor salonu yaptık. 37 kapalı spor salonunun ise inşaatı sürüyor. Sadece inşaatı yapıp bırakmıyoruz spor kulüplerine hatta sporculara malzeme desteği de veriyoruz. Buraya gelmeden önce İzci Kampındaydık. 10 bin öğrencimizi izcilik kampına götürüyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz sporla uğraşsın. Bu sayede hem sağlıklı ve güçlü olsunlar hem de zararlı alışkanlıklardan korunarak ailelerine ve topluma faydalı birey olarak yetişsinler. Gençlerimizin güçlü olmasını istediğimiz gibi Türkiye’nin de güçlenmesini istiyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı’yla kurulacak güçlü Meclis, güçlü Hükümet sayesinde Türkiye’nin daha da güçleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Mevlüt Uysal: Çekmeköy'ü metro ağlarıyla donatıyoruz

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

Bölgede devam eden metro çalışmaları hakkında bilgi veren Uysal, “Çekmeköy’de şuan yeni asfaltlama çalışmaları başladı, hızla devam ediyor. Üsküdar-Ümraniye Hattı’nı Aralık ayında açtık. Devamı niteliğindeki Çekmeköy Hattı ise Ağustos’ta seferlere başlayacak.” dedi.

Mevlüt Uysal: Çekmeköy'ü metro ağlarıyla donatıyoruz

"BÖLGE METRO AĞLARIYLA DONATILMIŞ OLACAK"

Hattın burayla sınırlı kalmayıp Taşdelen’e, Sultanbeyli’ne, Sabiha Gökçen Havalimanı ve oradan da Kadıköy- Kartal metrosuna kadar uzanacağını müjdeleyen Başkan Uysal, “Bu bölge adeta metro ağlarıyla donatılmış olacak. Buradan metroya binerek Üsküdar’a, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Kadıköy-Kartal metrosuna kolaylıkla ulaşabileceksiniz.” diye konuştu.

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