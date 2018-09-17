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Mevlüt Uysal: Geleceğimiz eğitime bağlı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeni eğitim yılı için yaptığı konuşmada eğitimin bizim geleceğimiz olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 15:09..
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Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nda gerçekleşen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne; TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrencilere, velilere, öğretmenlere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Eğitim-öğretim yılının öğrencilerin bilgi ve görgüsünü attırması ve geleceğimizin daha iyi olması adına çok önemli olduğunu belirti.

"GÖREVİMİZİ HAKKIYLA YAPACAĞIZ"

Mevlüt Uysal, "Bütün öğrencilerimizin görevi derslerine iyi çalışmak. Öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin ve şehri yöneten bizlerin de görevleri var. Hepimiz görevlerimizi iyi yaparsak, verimimiz artar ve geleceğimiz daha güzel olur. Bugünün öğrencileri, yarının öğretmenleri ve devlet adamları olacak. Geleceğimiz eğitime bağlı. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi için görevlerimizi hakkıyla yapacağız." dedi.

Mevlüt Uysal: Geleceğimiz eğitime bağlı

"TRAFİK KONUSUNDA RAHAT EDECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimle ilgili başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetler sunduklarına dikkat çeken Mevlüt Uysal, "Okulların ilk günü, İBB olarak İstanbul’daki trafiği düzenleme ve kontrol etme adına bütün birimlerimiz seferber oldu. İlk gün trafik biraz yoğun, ama ileriki günlerde sistem oturacak ve rahata ereceğiz." dedi.

"METROLARIMIZI KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu’nun yapımının bittiğini ve test sürüşlerinin devam ettiğini hatırlatan Mevlüt Uysal, "Metro İstanbul’da ulaşım adına kolaylık demek. Çekmeköy Metrosu’nda 27 Eylül’de açılışa hazırlamak üzere test sürüşleri başlamıştı. Ağustos ayındaki deneme sürüşünde frenleme sisteminde bir problem oluştu. Bu hafta sonu tekrar deneme sürüşü yapacağız. İnşallah, bu sürüşler problem olmadan tamamlansın ve Ekim başında metromuz açılsın. İnşallah diğer ilçelerde devam eden metrolarımızı da en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.

Mevlüt Uysal: Geleceğimiz eğitime bağlı

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