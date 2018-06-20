Mevlüt Uysal: Gençlerimize karşı bonkörüz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ilçe programlarına ara vermeden devam ediyor. Uysal, dünkü Arnavutköy ilçe ziyaretinin ardından akşam da Çatalca’nın muhtarları ve azaları ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir havada geçen buluşma yer yer karşılıklı sohbet olarak devam etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖRNEK OLUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara özel bir önem verdiğini ve aralıklarla Beştepe’de toplantılar yaparak muhtarlarla birebir görüştüğünü hatırlatan Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu şekilde yaparak diğer kurumlara da örnek oluyor.” dedi.

Muhtarları, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini vatandaşa götürülmesi noktasında özel bir yerde gördüğünü ve uyumlu çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Uysal, “Uyumlu bir şekilde çalışırsak üzerinden gelemeyeceğimiz problem yok. Muhtarlarımız, vatandaşın derdini dinleme konusunda belediyemizin en son gönüllü noktaları. Biz ne kadar uyumlu çalışırsak vatandaşa hizmet konusunda da bir aksama olmaz” diye konuştu.

Büyükşehir yasası ile İstanbul’un sınırları içerisinde kalan yerlerin İBB’ye bağlandığını hatırlatan Uysal, “Sizlere artık İBB’ye bağlandınız diyorsak, o zaman şehirli olmanın gereğini yapmak zorundayız. Köy meydanları, köy yolları artık olamaz. Meydanlarınız şehir meydanı, yollarınız da şehir yolları olmalı. Köyleriniz eğer Büyükşehir’in mahalleleri olduysa ne gerekiyorsa yapmak görevimiz” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZE KARŞI BONKÖRÜZ"

Gençlere yönelik yapılacak yatırımlar konusunda çok bonkör davrandıklarını ve muhtarlardan bu yönde gelecek olan istekleri anında yerine getireceklerini kaydeden Uysal şöyle devam etti:

“Köylerde halı sahalar yaptırmak isterseniz bunları üstleniriz. Gençlerimizi eğer doğru işle meşgul edemezsek yanlış işle meşgul olurlar. Hem kendisine zararlı, hem ailesine zararlı hem de vatana ve millete zararlı bireyler haline gelirler. O yüzden sizlerden bize gençlerle alakalı gelecek tüm tekliflere sıcak bakıyoruz ve mutlaka istedikleriniz yerine getirilecektir.”

"GAZSIZ VE SUSUZ EV KALMAYACAK"

İGDAŞ ve İSKİ’nin Çatalca’da yoğun olarak çalıştığını ve 2019’a kadar doğalgazın ve suyun ulaşmadığı evin kalmayacağını belirten Uysal, “Sizlere bahane üretecek değiliz. Üzerimize düşen görev neyse onu yerine getireceğiz. Şu an için 6 köyümüzde doğalgazımız yok ama 2019'a kadar o 6 köyümüze de doğalgaz getirmiş olacağız. İSKİ de köylerimizde hem içme suyu hem de arıtma sistemi çalışmalarına devam ediyor. 16 köyümüzde yürütülen çalışmalar var. Sizlerin huzurunda bu köylerimizdeki İSKİ’nin çalışmalarının bitirilmesi talimatını veriyorum” dedi.

"KAPALI PAZAR ALANLARI"

Çatalca köylerinin Büyükşehir’e bağlanması ile birlikte köy hayatını bitirme taraftarı olmadıklarını aksine hayvancılık, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin devamından yana olduklarını kaydeden Uysal yeni projelerini şu şekilde açıkladı: “Çatalca'da vatandaşlarımız, bahçelerinde yetiştirmiş oldukları sebze ve meyveleri satabilecekleri kapalı pazar alanları oluşturacağız. Bu pazar alanlarında sadece Çatalca'da yetiştirilen ürünler satılacak. Yani Bayrampaşa sebze halinden gidip alınıp getirilen ürünler burada satılamayacak.”





"MUHTARLIK BİNALARI VE KÖY KONAKLARI"

Başkan Uysal köylerdeki muhtarlık binaları için verdikleri sözü unutmadıklarını ve bu sözü Şile’nin beş köyünde yerine getirdiklerinin altını çizerek şöyle devam etti: “Köylerdeki muhtarlıkların muhtarlık binaları yoksa hepsini yapacağız. Bu yıl bitiremesek bile inşallah en kısa sürede sözümüzü yerine getireceğiz. Muhtarlık binalarımızın köy konağı şeklinde olmasını ve alt katlarında Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet verebileceğimiz yerler olmasını istiyoruz.”

"ORMAN BAKANLIĞI İLE İMZALANAN PROTOKOL"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokolün yakın zaman içerisinde devreye gireceği bilgisini de paylaşan Uysal, imzalanan protokole dair şu bilgileri paylaştı: "İstanbul'da, Orman Bakanlığı'nın orman alanı içerisindeki piknik alanlarının tamamını devralıyoruz. Bizim merkezi yerlerdeki parklarda yaptığımız gibi her şeyini biz yapacağız.





Çünkü biz bu kadar emek harcıyorsak, masraf yapıyorsak vatandaşımız oraya gelip otursun diye. Ormanlarda gezen, dolaşan vatandaşımız parka gelenden daha fazla. Orman Bakanımızla bir protokol imzaladık. Bu yaza yetişmese bile bile bir sonraki yaza yetişecek. Buralarda birinci sınıf hizmet olacak. Parklarda verdiğimiz hizmeti buralarda da vereceğiz. Çatalca’da da böyle alanlar çok. Bu şekilde bu alanları bir düzene sokacak ve güvenliğini de sağlamış olacağız.”

"24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Uysal bu hafta sonu yapılacak olan seçimlerle birlikte Türkiye’de artık yeni bir dönemin başlayacağını ve bu dönemden sonra da yavaş işleyen bürokrasinin sonra ermesiyle vatandaşa çok daha hızlı hizmet götürüleceğini kaydetti. Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem Türkiye’de hem de İstanbul’da AK Parti’ye omuz verdiniz, destek verdiniz ve 2002 yılından bu zamana kadar da desteğinizi hep sürdürdünüz. Bizim teşekkürümüz sadece sözle değil hizmet getirerek olur. Bizlere destek verdiniz sürece de size teşekkür etmeye devam edeceğiz. Bu Pazar önemli bir seçim var. Yeni bir sisteme geçeceğiz. Bu sistem Başkanlık Sistemi. Aslında bu sisteme yabancı değiliz. Muhtar seçerken, belediye başkanı seçerken bu sistemi kullanıyoruz. Yani bizi yönetecek kişiyi seçiyoruz.





Eğer 2002’de AK Parti iktidarageldiğinde Başkanlık Sistemi olmuş olsaydı şimdiye kadar yapılan hizmetler en az 2 – 3 katı daha çok hizmet etmiş olacaktı. Birlik ve beraberliğimiz devamı için, istikrarlı bir Türkiye için, güçlü bir meclise ve güçlü bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. 24 Haziran seçimi ülkemiz için inşallah hayırlı olur. Bizler, anne ve babalarımızdan daha iyi bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız da bizim yaşadığımız ülkeden daha iyi bir ülkede yaşasınlar. ”

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM ÇADIRLARINA ZİYARET

Başkan Uysal muhtarlarla olan programının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gecenin geç saatleri olmasına rağmen toplanan Çatalcalıları selamladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Uysal, meydanda bulunan siyasi partilerin seçim çadırlarını da ziyaret ederek parti görevlileri ile sohbet etti.

Başkan Uysal daha sonra da Cumhuriyet Meydanı’ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerini tanıtmak, vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinlemek için kurulan İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa’nın ofisini ziyaret ederek Beyaz Masa çalışanları ile fotoğraf çektirdi.