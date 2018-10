Mevlüt Uysal kimdir

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifası üzerine akıllara gelen “Koltuğun yeni sahibi kim?” sorusu üzerine oklar bir anda onun ismini göstermeye başladı.

Hukuk alanında başlattığı eğitimini siyasetle perçinleyen Uysal, şu an hali hazırda Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Uysal, sağlam adımlarla ilerlettiği siyasi yaşamını nasıl yürütecek bunu da zaman gösterecek…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Uysal, 1966’da Alanya’da dünyaya geldi. Doğduğu topraklarda ilk ve orta eğitimini tamamladı.

Üniversiteye başlama yaşı geldiğinde artık memleketinden ayrılmanın vakti de gelmişti. Uysal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Yıl, 1988 idi.

Üniversite yılları

Uysal, belki okuduğu bölümün etkisinden ya da kişiliği ve hayata bakışı gereği zaten bu bölümü seçmiş oluşundan dolayı özellikle ülkenin sorunları üzerine fazlaca düşünür olmuştu.

Üniversiteye adım attığı günü milat bilip toplumun sorunları üzerine araştırmalar yaptı. Tüm siyasi ve sosyal çalışmaların içinde aktif halde bulunan genç bir delikanlıydı Uysal.

Üniversiteyi tamamladığında serbest avukatlık yapmaya başlamıştı. Muhtemelen avukat olarak katıldığı en ses getiren dava, 2 Temmuz 1993 Madımak Oteli’nin yakılmasının ardından yürütülen davaydı. Olayda 33’ü sanatçı toplamda 37 kişi hayatını kaybetmişti. Uysal, sanıkların avukatlığını üstlendi.

Avukatlık mesleğini yürütürken, bir yandan da siyasetle bağını güçlendiriyordu.

Siyasete ilk adım

Uysal, mesleğiyle ilgili ya da değil sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda vardı ve yönetiminde de yer aldı. Bütün bunlara daha mezun olmadan küçük küçük başlamıştı.

Mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet verecek, tecrübesine tecrübe katacaktı…

İlk ciddi adımını 2001’de kurulan Ak Parti ile birlikte atmış oldu. Uysal, "Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı" olmuştu.

Başakşehir serüveni

Uysal, Başakşehir’de ikamet ediyordu. İnsan bir şeyler yapmak istediğinde elbet çevresinden başlıyor adım atmaya.

O da öyle yaptı. 1997’de Başakşehir’de "1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı" görevindeydi.

Elbet yıllara yayılacak şekilde görevleri artarak değişti. 2009’da Başakşehir ve Bahçeşehir birleşerek ilçe oldu. Bunun üzerine Uysal da "29 Mart 2009" Yerel Seçimlerinde "Başakşehir Belediye Başkanı Adayı" idi. Bölgede bulunan 127,482 seçmenden 103,111’i oy kullanmıştı ve bunlardan 39,072’sinin oyu Mevlüt Uysal içindi. Uysal, "Başakşehir Belediye Başkanı" seçilmişti.

Bu kadarla bitmedi. Halk onun hizmetlerine devam etmek istemiş olacak ki, Uysal "30 Mart 2014" Yerel Seçimlerinde 190,906 seçmenden 92,559’unun oyunu alarak ikinci kez "Başakşehir Belediye Başkanlığı"na seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı mı olacak

Geçtiğimiz Cuma günü 13 yıldır "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı" görevinde bulunan "Kadir Topbaş", istifa etmişti. Haliyle boşalan koltuğa yeni bir isimin getirilmesi gerekiyordu.

Mahalli İdareler Kanunu gereğince bu olağanüstü durum için İBB Meclisi’nin toplanması ve bir üyeyi Belediye Başkanı olarak seçecekti.

Ak Partili İBB Meclis üyeleri de, Sütlüce’deki AKP Genel Merkezi’nde genel istişare toplantısı yaptı. Basına kapalı yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı toplantıya.

TRT Haber spikeri Ahmet Cihat Sancar ise, İBB Başkanlığı’na Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın getirileceğinin öğrenildiğini bildirdi. Atılan bir tweet de bu bilgiyi destekliyordu.

Ancak toplantıya ilişkin net bir açıklama da yapılmamıştı. Bu bilgiler kulis duyumlarıydı belki de. Net olan tek bilgi, İBB Başkanlığı seçiminin İBB Meclisi’nde Perşembe günü saat 16:00’da yapılacak olmasıydı.

Mevlüt Uysal'dan Twitter açıklaması

TRT spikerinin bahsettiği o Twitter hesabı şu cümleleri yazmıştı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.”

Bu iddialar gündeme gelince haliyle Mevlüt Uysal’a da söz hakkı doğdu. Mevlüt Uysal açıklamasını şu cümlelerle yaptı:

“Adıma açılan @ibbmevlutuysal sahte bir hesaptır. Yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz. Konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatılacaktır.”

Her insan hayatının bir yerinde kararlar alarak bir şekilde yeni yollara adım atıyor. Kim bilir belki Kadir Topbaş için de başka yollara adım atma vaktidir ve bu yollardan Mevlüt Uysal’ın geçmesi gerekiyordur. Belki de eşi ve dört çocuğuyla paylaşacağı yeni bir dönem vardır.

Şu an her şey bir duyum ya da bir iddia tabii. Her şey Perşembe günü belli olacak malum.

O zaman herkes için hayırlısı diyelim…

Damla Karakuş

[email protected]

Not:

Biyografisini okumak istediğiniz kişileri lütfen bizimle paylaşın.