İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın CRR Konser Salonu’nda düzenlediği 2018- 2019 Kültür Sanat Sezonu Açılış Töreni’ne; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. İskender Pala, aralarında Orhan Gencebay, Emel Sayın, Zihni Göktay, Yavuz Bingöl, Fettah Can, Ahmet Selçuk İlkan, Eşref Ziya Terzi, Hasan Kaçan ve Yusuf Güney’in de aralarında bulunduğu kültür-sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

İbrahim Sadri’nin sunuculuğunu yaptığı görkemli törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018-2019 kültür sanat sezonunun İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.

Mevlüt Uysal: Kültür ve sanatta da milli olalım VİDEO

"KÜLTÜR VE SANAT BİR MEDENİYETİN RUHUDUR"

Kültür ve sanatın hayatımızın temelini, ruhunu oluşturduğunu belirten Başkan Mevlüt Uysal, şehirlerin kültür sanat ile can bulduğunu söyledi. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’un bugün de Türkiye’nin lokomotifi olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Kültür ve sanat; bir medeniyetin ruhudur. Binalar, yollar, köprüler ve geniş anlamda şehir; kültür sanat ile can bulur. Kültür ve sanat; bir şehir birikimi olarak doğar ve nihayetinde medeniyet inşa eder. Kültür sanat söz konusu olduğunda, İstanbul’un lokomotif özelliği daha da belirginleşiyor. Ülkemiz kültür sanatının şah damarı İstanbul’da atıyor. Kültür ve sanata yön veren ne varsa burada doğuyor, burada büyüyor. Belediyemizin olsun, özel sektörün ve vakıfların çalışmaları olsun, kültür sanat takvimine baktığımızda İstanbul; daima dünya şehirleriyle yarışır halde. Nice konser, sergi, sanat etkinliği var ki, seyircileri farklı ülkelerden kalkıp buraya geliyorlar. Yaz mevsiminde bile İstanbul’da konserler, tiyatrolar, tema odaklı festivaller dolup taşıyor. Bu, İstanbul’un karşı konulamaz çekim gücünü gösteriyor.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin kültür ve sanat hayatını daha ileriye götürmek için canla başla çalıştıklarının altını çizen Mevlüt Uysal, “Bir yandan kültür merkezlerimizi, sanat galerilerimizi, kütüphanelerimizi ve müzelerimizi artırmaya gayret ediyor, diğer yandan tarihi eserlerimizin ihyası için çok önemli çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

“KENDİ HİKAYEMİZİ ANLATALIM”

Kültür sanat çalışmalarıyla İstanbul’a ve ülkemize değer katan bütün sanatçılara da destek olduklarına dikkat çeken Uysal, ülkemizde birçok alanda başlatılan “yerli ve milli” hassasiyetinin kültür sanat alanında da olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Mevlüt Uysal, “İstanbul’un, her alanda olduğu gibi kültür sanatta da çığır açmasını arzu ediyoruz. Bu idealin gerçekleşmesinin ilk şartı; öncelikle kendi hikâyemizin anlatılmasıdır. Kendi memleketinin hissedişini yansıtmayan bir eser, başka ruhlara dokunamaz. İlhamını kendi köklerinden almayan bir eserin, evrensel olması mümkün değildir. Hikayemizi anlatırken; bu coğrafyadaki idealimizi yansıtacak, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarına cevap verecek eserlerin üretilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden; köklü bir geçmişe sahip medeniyetimize ‘yeni bir ruh’ verecek kültür sanat için, aklı ve gönlü bu topraklarda olan sanatçıların hissedişine ihtiyaç duyuyoruz. Ben bu beklentinin bir hayal olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberliği, Kültür Sanat alanında neden olmasın? Ben bu cevhere sahip olduğumuza inanıyorum. Birçok alanda yapılanlarla kalkınmamız ivme kazanırken, bu çabanın kültür sanatla desteklenmesi bu ivmeye güç katacaktır. Bu iş dünyada böyle oluyor. Her alanda motivasyonumuzun aynı olması lazım. İstanbul’un kültür sanat hayatına katkıda bulunan bütün sanatçılarımıza ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat dolu bir ömür diliyorum.”





MÜZİK VE SANAT DOLU BİR AÇILIŞ

2018-2019 Kültür Sanat Sezonunda konuklar, CRR önündeki giriş tünelinden başlayarak sahneye kadar kültürün sanatın ve hayatın içinde yolculuğa çıkartıldı. Konukları giriş tünelinde, martı figürlerinin gagalarından sarkan Hilmi Şahne Arşivi’nden siyah – beyaz İstanbul fotoğrafları karşıladı. Sergiyi gezen konuklara tünelin dört farklı noktasında konumlandırılan sokak sanatçıları müzikleriyle eşlik etti. Misafirler, giriş tünelinden CRR Fuayesine bir sis perdesinin içinden geçerek girdi. Şehir tiyatroları arşivinde bulunan siyah – beyaz sahne fotoğrafları kullanılarak oluşturulan sis perdesi nostaljik bir etki yarattı.

15 GRAVÜR SANATSEVERLERİN İLGİSİNE SUNULDU

CRR Fuayesinin sağ ve sol bölümlerinde bulunan sergi alanı, açılış akşamına özel dijital bir sergiye mekân oldu.

Alana yerleştirilen ekranlarda, İBB’nin geçtiğimiz sezon imza attığı etkinliklerden oluşan fotoğraf ve video sergisi konukların dikkatine sunuldu. Sergi alanlarında ayrıca, Atatürk Kitaplığı Arşivi’nden 1800’lü yıllara ait 15 gravür sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Açılış kapsamında, fuaye alanında, Şef Nail Yavuzoğlu’nun yönetimindeki CRR Quarted ve 17 sanatçıdan oluşan CRR Big Band, caz düzenlemelerini Yavuzoğlu’nun yaptığı İstanbul şarkıları çaldı.

Heredot Cevdet karakterini Türk izleyicisine kazandıran Hasan Kaçan ise İstanbul’a dair anlattığı hikâye ile açılışa renk kattı. Hasan Kaçan’ın ardından Orkestralar Müdürlüğü Türk sanat müziği topluluğu “Ah Güzel İstanbul” başlıklı mini bir konser verdi. Şehir Tiyatroları’nın emektarlarından Zihni Göktay, Nilgün Kasapoğlu, Gül Akelli, Selma Kutluğ, Funda Postacı, Vildan Gürelman, Rıdvan Çelebi, Zeki Yıldırım, Metin Çoban gibi isimlerin de sahne aldığı, “İçinde İstanbul Olsun” başlıklı tiyatro oyunu, katılımcılardan büyük alkış aldı.