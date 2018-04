Mevlüt Uysal: Marmara denizi havadan denetleyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Antalya’da düzenlenen MBB 2018 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda MBB’nin 2017 FaaliyetRaporu’nu sundu. Rapor, “Oy Birliği” ile kabul edildi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2017 Faaliyet Raporu’nun sunumundan önce birlik üyelerinehitap eden Başkan Uysal, “Hem Antalyalı hem de birliğin ev sahibi olarak buradayız” dedi. MBB’nin 45 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, “MBB,belediyeler arası dayanışma, eğitim, yurt dışı eğitim gezileri, öğrencilere destek üzerinefaaliyetler veriyor. Geçtiğimiz yıllarda da yine belediyecilik adına doktora, mastır yapanöğrencilere destek sağlama çalışmaları yapmıştır.” diye konuştu.

MBB’nin asıl kuruluş amacı olan “Marmara Denizi’nin kirliliğini önleme adına çalışmalaryapmanın” 43 yıl içerisinde geride kaldığını vurgulayan Başkan Uysal, “MBB’nin yola çıkışamacı buydu. Gelin yola çıkma sebebimiz ‘deniz kirliliği’ni birinci gündem maddemiz halinegetirelim, önceliğimiz bu olsun.” dedi.

"DENETİMLERİ SIKLAŞTIRMALIYIZ"

İstanbul’da denize dökülen suların İSKİ ile yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 99’ununtemiz olduğunun bilgisini veren Başkan Uysal şöyle devam etti, “Ancak tek başımıza yapmamız işe yaramıyor. Kartal, Maltepe'de denize arıtılmış su vermek bir şey ifadeetmiyor. Karşıda Yalova'dan ilçe ve belde belediyelerinin arıtması yapılmadıysa, bizim yaptıklarımız çok fazla anlam ifade etmiyor. Amaç o denizin kurtulmasıysa, bir yakadaki kirliliğin önlenmesi işi çözmüyor, iki tarafı birlikte düşünmemiz gerekiyor.

Ben göreve geldikten bir hafta kadar sonra Kocaeli Belediye Başkanı beni arayarak, 'Başkanım gemi trafiği sebebiyle ciddi bir kirlilik vardı. Ben bir uçak kiraladım. Gemilerin denize kirli sularınıbırakmaması için kontrolü sıkı bir şekilde yapmaya başladım. Sonucunda Darıca’da mavibayraklı plaj açtım' demişti.

Bizlerin de sanayi tesislerinin dereye akıtılan atıklarını takipetmemiz gerekiyor. Bursa Belediyesi’nin elinde 2-3 tane uçak var. Bu uçakları alalım bütün Marmara Denizi’ni birlikte denetleyelim. İstanbul, Bursa, Kocaeli 3 belediye şu anda Marmara Denizi’ne kirli su akıtan gemileri bu uçaklarla kontrol ediyor. Uçuş saatlerini arttırıp caydırıcı yaptırımlara tabi tutmak, denetimi artırmak gerekiyor.

Marmara Denizi’ndeTekirdağ tarafı kirlendiyse Balıkesir, 'Ben Balıkesir’i kurtardım' diyemez. Balıkesir kirleninceTekirdağ, 'Ben Tekirdağ’ı kurtardım' diyemez.” dedi.

"GELECEK NESİLLERE TEMİZ MARMARA BIRAKMALIYIZ"

Belediyelerin bir araya gelerek ortak bir plan çerçevesinde hareket etmesinin bireysel hareket etmekten daha etkili olacağını vurgulayan Başkan Uysal, “Tüm belediyelerimiz güzelişler yapıyor. Bizler neden tecrübelerimizi paylaşmayalım? Biz MBB olarak bütünbelediyelerin problemlerini masaya yatırıp çözüm olarakta tüm belediyelerintecrübelerinden faydalanmalıyız. Gelecek nesillere temiz bir Marmara bırakmak için bunuyapmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal dünya belediyelerine yapılacak eğitim ziyaretlerinin belediyecilik adına önemliolduğunun altını çizerek şu uyarılarda bulundu, “Bu konu çok önemli olmasına rağmendoğru işlemiyor. Dünyadaki diğer ülkelerde belediyeler için yapılmış olan çalışmaları takipedip, görüp hazır tecrübeyi almamız gerekiyor. Ancak bu yurt dışı gezileri çok eleştiri alıyor.Kamuoyu bunu siyasi olarak kullanıyor olabilir. Ama dönüp kendimize baktığımız zamanbunu doğru bir zemine oturtmamız gerekir.” dedi.

“MBB’nin en önemli konularından biri eğer eğitimse, faydalı eğitimler yapmamız lazım.” diyen Başkan Uysal, doktora öğrencilerine verilecek bir araştırma konusunu da şu örnekle anlattı. "Şu anda herhangi bir vatandaş 'benim sokağımda kurulan pazar, itfaiye ve ambulans girişini engelleyerek can güvenliğimi tehlikeye sokuyor' diyerek mahkemeyemüracaat etse o sokakta pazar yeri kurulmasını mahkemeler yasaklıyor. Doktora yapan üç öğrenciye bunun sorumluluğunu verelim. Çalışsınlar, dünyayı takip etsinler, bunun çözümünü ortaya koysunlar. Bir ekip kuralım, dünyadaki pazar yerlerini dolaşsınlar, en iyi çözüm üretenleri bulalım. Eğer bunu yaparsak çok daha verimli işler yaparız.”

"İŞİ DOĞRU ZEMİNE OTURTMALIYIZ"

Dünya belediyeciliğinde yapılan çalışmaları araştırmanın önemine değinen Başkan Uysal, Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığı bir tecrübeyi şu ifadelerle anlattı, “Yurtdışında belediye hizmetleri yapan firmalar her gün kapınıza gelir. Her gelene fırsat vermek yerine, ben Başakşehir Belediye Başkanıyken bir ekip kurdum. 5 kişi 3 günde 8 ülkegezip yer altı çöp konteynerleri ile ilgili çalışma yaptılar. Giden ekip her ülkenin artısı ve eksisini aldı ve bir çalışma yaptı. Şartlarımıza en uygun sistemi belirledi. Bize en az 15 bin 500 euroya teklif geliyordu. Biz 10 bin 500 euroya mal ettik. Üstelik bize en uygun halini. Tek yaptığımız ne ? Dünyadaki çalışmaları araştırmak. Biz MBB olarak yurtdışı gezilerinde bunu yapmalı, işi doğru zemine oturtmalıyız.” ifadelerini kullandı.

AYAMAMA DERESİ ISLAHI'NDA SEOL ÖRNEĞİ

Şu anda bütün belediyelerin ortak problemlerinden birinin de dere ıslahları olduğunu kaydeden Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü, “İstanbul’da Ayamama Deresinin ıslahedilmiş halini görmüşsünüzdür. İSKİ yetkililerine dedim ki, 'Orada ciddi sorunlar yaşandı.Dere ıslah edilmeli. Deniş bir havza bırakılmalı.' Araştırdık Seul’da merkezde bir dere ıslahı yapılmış. Biz bunu neden yapamayalım dedik. O derenin etrafı yürüyüş yolu, spor alanı yapılabilir. Şimdi İSKİ ile bunu çalışıyoruz. Vatandaşın kullanabildiği bir alan haline gelsin istiyoruz. Biz orayı neden beton yığını olarak tutalım? Biz orayı daha düzenli yapalım, insanların faydalanmasını sağlayalım. Maliyetleri çok yüksek değil bunların.” açıklamalarında bulundu.