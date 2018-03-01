Mevlüt Uysal metro hatları planlarını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, A Haber'de İstanbul'a 2023 yılına kadar yapılacak olan metro hatları hakkında bilgi verdi. Uysal'ın açıklamalarına göre, 2023'e kadar 42 tünelin tamamlanması planlanıyor.

Mevlut Uysal: 7 yıl denilen işi 3 yılda bitireceğiz VİDEO

7 YILDA DEĞİL 3 YILDA TAMAMLANACAK

Uysal, tünellerin ihalelerinin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkarılma sebebini; '7 yılda tamamlanması planlandığı için yeniden görüşüldüğünü ve 3 yılda tamamlanmasında anlaşmaya varıldığını' söyleyerek açıkladı.

"Vezneciler- Arnavutköy hattı, Sefaköy Başakşehir hattı, Kazlıçeşme-Beylikdüzü hattı ihaleye çıkacak. Belediye Başkanı ihaleleri iptal etti, neden böyle bir şey yaptı gibi sorular olabilir. Biz 2017 yılı içerisinde 6 tane metro ihalesi yapılmıştı. Ben geldikten sonra baktım bizim en hızlı biten metromuz Kartal metrosu 4 buçuk yılda bitmiş. 7-8 seneyi buluyor. Bunun yapım süresi 3 yılda bitebilir. Müteahhitlere dedik şu konuyu konuşalım. Tabi ihale yapılmış işe başlanmış falan iptal ederiz dendi. İptal yazılarını gönderince hepsi geldi. Oturduk tekrar konuştuk."

2023'E KADAR 1100 KM İNŞA EDİLECEK

İstanbul'un her yerine metronun ulaşacağını açıklayan Mevlüt Uysal, toplamda 1100 km metro hattı inşa edileceğini söyledi.

Şu anda var olan 150-160 km, 2018 yılının sonuna kadar açılacak olan 4 tünelle birlikte 355 km'e ulaşacak.

2019 SONUNDA TAMAMLANACAK HATLAR

Eminönü-Alibeyköy hattı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı 2019 Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Üsküdar-Ümraniye hattı da Çekmeköy'e uzatılacak ve haziran ayında açılacak.

Bostancı-Dudullu hattı da 2018 sonu itibariyle tamamlanacak.