Mevlüt Uysal, Şile'nin köylerini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Şile ziyaretinde Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ile İBB Bürokratları da yer aldı.

Ziyaretine Şile Belediyesi’ni ziyaret ederek başlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra Gökmaslı’ya geçerek muhtarlar ve köy halkı ile buluştu. Bölgeye yapılacak barajın çevre köyleri kamulaştırmadan yapılmasını sağlayacak yeni bir proje yapıklarını müjdeleyen Başkan Uysal, “Bölgenin su ihtiyacını ve Ağva’daki su taşkınlarını önleyecek barajı köylerimizi su altında bırakmadan ve sizleri mağdur etmeden yapacağız. İSKİ Genel Müdürlüğümüz bu konuda DSİ ve Hükümet ile görüşüyor.” dedi.

Daha sonra Ağva’ya geçen Mevlüt Uysal, esnafı ziyaret ederek ‘Hayırlı İşler’ diledi. Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Uysal, burada yaptığı konuşmada Şilelilerle birlikte ilçeyi ziyaret eden İstanbulluları da rahat ettirecek hizmetler ürettiklerini söyledi.

"YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişten beri Şile’ye özel bir ilgi gösterdiğine ve pozitif ayrımcılık yaparak daha çok yatırım yaptığına dikkat çeken Uysal, bu yatırımların kendi döneminde de artarak devam edeceğini dile getirdi.

Bu pozitif ayrımcılıkla yazın Şile ile köylerine akın eden İstanbulluların ve turistlerin tamamına da hizmet getirmiş olduklarına dikkat çeken Uysal, “80 senede yapılmayan işleri yaptık. Ama hala yapacağımız çok iş var. Şile’deki altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Şile Ağva arasındaki yol ve asfalt çalışması da devam ediyor. Sahil düzenlemesini Ramazan Bayramı’nda bitireceğiz. Kültür merkezinin yanı sıra otopark problemini çözmek için otopark da yapıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal, iftarını ise Şile sahilinde 4 bin kadar vatandaşla birlikte sokak iftarında açtı. İftar sonrasında Şilelilere hitap eden Mevlüt Uysal, ülkemizde Ramazan ayının huzur ve bereketinin yaşandığını belirterek, güçlü bir Türkiye’nin çevre ülkelere de huzur ve barış getirmeye başladığını ifade etti.

"16 YILDA OLAĞANÜSTÜ İŞLER YAPTIK"

Şile sahilindeki kıyı ve liman düzenlemesinin bitmek üzere olduğunu ve çok güzel göründüğünü belirten Uysal, 30 bin nüfuslu Şile’nin yaz nüfusunun bunun birkaç katına çıktığını, yatırımları ve altyapı çalışmalarını bunu dikkate alarak yaptıklarını söyledi.

24 Haziran’da Türkiye’nin bir seçimle birlikte sistem değişikliğine de gittiğini ifade eden Uysal, ülkemizde belediyelerde, dernek ve vakıflar ile muhtarlıklarda başkanlık sisteminin yıllardır çok iyi bir şeklide işlediğinin altını çizdi.

Uysal, “Partimize ve Hükümetimize tekrar yetki verirseniz, sizlerin isteği olan bütün hizmetleri yaparak teşekkürümüzü o şekilde yapmaya devam edeceğiz. 16 yılda Hükümetimiz ve belediyeler olarak biz olağanüstü işler yaptık. Ancak Türkiye’de Başkanlık sistemi olsaydı bunun 2-3 katı daha fazla hizmet gelirdi. 24 Haziran’da güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir TBMM Türkiye’yi şaha kaldıracak.” diye konuştu.

"ŞİLE'YE MODERN ŞEHİR İMKANLARI..."

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şile ziyaretini Ahmetli Köyü’nde vatandaşlarla samimi bir çay sohbeti yaparak tamamladı. Köy kahvesinde vatandaşların taleplerini dinleyen Uysal, “Gençlerimizin halı saha ve voleybol sahası, büyüklerimizin cami isteğini inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Misafirperver ve samimi Şile halkımıza hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Şile’yi modern şehir imkanlarının bulunduğu, ancak doğal köy hayatının yaşanmaya devam ettiği bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.