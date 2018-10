Mevlüt Uysal: Spor yapmayan kalmasın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüpleri ve okullara malzeme desteği sağlamaya devam ediyor. 2018-2019 sezonu malzeme dağıtım töreni İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

“214 OKUL BAHÇESİNE SPOR SALONU YAPTIK”

“Amatör Spor Kulüpleri ve Okul Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni”nde konuşan Başkan Mevlüt Uysal, 20 farklı branşta bin 500 okul ve spor kulübüne 484 bin adet malzeme desteği sağladıklarını söyledi. “İstanbul'a hizmet ederken 'Birinci önceliğimiz spordur' dersek yeridir” diyen Uysal, “Okul ve amatör spor kulüplerine çok ciddi katkıda bulunuyoruz. Diyoruz ki, 'Biz bu katkıyı yaparken, sizler de spordan kopmayın. Sizler spora bağlı kalın ki, hayata daha sıkı bağlanın.' Onun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Onun için her 'her okulumuzun bahçesinde mutlaka spor salonu olmalı' diyoruz. Bugüne kadar 214 okulumuzun bahçesine spor salonu yaptık. Yıllık 30 ila 40 spor salonunu okullarımıza kazandırıyoruz. Amacımız İstanbul'da spor yapmak isteyen bir gencimiz, bir yetişkinimiz, bir yaşlımız, 'Ben imkan bulamadım ve spor yapmadım' demesin. Malzemem yok demesin. İstanbul'da spor yapmak isteyen herkese İBB olarak imkan sağlamak görevimiz. Spor salonlarından yürüyüş yollarına herkesin spor yapabileceği alanlar oluşturmak görevimiz” dedi.





“GENÇLERİMİZİN SPORLA İÇ İÇE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gençlerin spordan uzak kalmaması ve sağlıklı olmaları için bu desteği sunduklarını anlatan Uysal, “Gençlerimizin sporla iç içe olmasını istiyoruz. Eğer spor yaparsak vücudumuz daha sağlıklı olur. Özellikle öğrenci olan gençlerimiz spordan kopmazsa dersleri daha iyi olur. Çünkü sporla biz, kendimizle, çevremizle, ailemizle, etrafımızla daha iyi daha sağlıklı iletişim kurmayı öğreniyoruz. Spor, gençlere hayatta da başarılar getirir. Spordan kopmayanlar; ailelerine, ülkelerine daha faydalı olur. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak gerek amatör spor kulüplerindeki gerekse okullardaki gençlerimize her zaman destek olduk. Spor konusunda hep onların yanında olduk” diye konuştu.

“İBB SPOR KULÜBÜ ÇOK CİDDİ HİZMETLER VERİYOR”

Başkan Uysal, Avrupa’da mücadele eden İBB Spor Kulübü'nün basketbol ve voleybol takımının bugün maçı olduğunu hatırlatarak onlara başarılar diledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “İBB Spor Kulübümüz şu anda dünyada en fazla lisanslı sporcuya sahip kulüp durumunda. Ayrıca Milli Takım'a en fazla sporcu kazandıran spor kulübü. Yine bütün branşlarda yaklaşık 42 bini lisanslı sporcusu olan bir kulüp olarak gerçekten çok ciddi hizmetler veriyor. Bugün basketbol ve voleybol takımlarımızın Avrupa maçları var. Onlara başarılar diliyorum, inşallah, kupayı getirirler” diye konuştu.





YAZICI: “ÇOCUKLARIN UMUTLARINI BÜYÜTECEK BİR ORGANİAZSYON OLDU”

Törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten biz eğitimcilerin ve çocuklarımızın umutlarını büyütecek bir organizasyon yaptı. Bütün sportif faaliyetler daha sağlıklı daha mutlu ve daha umutlu bir gençlik demek. Bu sene de geçmiş yıllarda olduğu gibi İBB binleri aşan okula çok önemli çok yönlü katkılar sağlıyor. Bu nedenle çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BOZ: “İBB HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya her zaman destek olduğunu kaydederek, “İBB Başkanımız Mevlüt Uysal’a şükranlarımı arz ediyorum. Sloganda da belirttiği gibi ‘Destek İBB’den Bakanlığımızdan İBB Başkanımızdan başarı da sizden diyorum” diye konuştu.





ALTUNAY: “HİÇ AYRIM YAPMADAN DESTEK OLUYORUZ”

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, spor malzemesi desteğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Sayın başkanımızın spora verdiği desteği biliyoruz. Hiç ayrım yapmadan bütün kulüplere desteğini artırarak sürdürmesi takdire şayandır. İlçemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerine malzeme dağıtımlarını gerçekleştirdi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

20 BRANŞTA 114 FARKLI KALEMDE, 484 BİN ADET MALZEME

İstanbul’da amatör sporun ve ekonomik sıkıntı yaşayan kulüplerin güçlenmesi ve sporda İstanbul’un elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda bin 500’e yakın amatör spor kulübü ile okul spor kulübüne her yıl spor malzemesi desteği sağlanıyor.

2018-2019 sezonunda 39 ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve okullara 20 branşta, 114 farklı kalemde, 484 bin 295 adet malzeme veriliyor. Malzeme desteği verilecek branşlar: futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş.