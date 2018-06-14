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Mevlüt Uysal UBER ile ilgili soruları yanıtladı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı giderme adına, "Herkes aldığı belgeye göre hareket edecek." dedi.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 10:59..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) UBER konusunda almış olduğu karara ilişkin soruları yanıtladı.

Başkan Uysal, alınan yeni kararla turizmcilerin rahatlayacağını belirtti.

Mevlüt Uysal UBER ile ilgili soruları yanıtladı

"UBER'E YEŞİL IŞIK YAKILDI GİBİ ALGILANMASIN"

İBB'nin verdiği turizm yolcu taşımacılığı belgesinin amacı dışında kullanılmasına sınırlandırma getirildiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Turizm yolcusu taşıyan firmaların, 7 kişiden az kişi taşımaları ve listeyi ilgili birimlere bildirilmeleri yönünde karar alınmıştı. Bu konuda turizmciler haklı olarak sitemde bulundular. Böyle olunca 7 yolcu sınırlandırmasını ortadan kaldırdık. Yine 12 saat öncesinde bildirme ile ilgili kaldırdık. Dolayısıyla bu son aldığımız karar, UBER'e yeşil ışık yakıldı gibi algılanmasın. Her halükarda turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek." ifadelerini kullandı.

"HERKES ALDIĞI BELGEYE GÖRE HAREKET EDECEK"

İstanbul’un turist olarak en yoğun zamanını yaşadığını ve turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı giderme adına, sayı ve saat sınırlandırmasında düzenlemeye gittiklerini vurgulayan Uysal, ayrıca şunları kaydetti:

"Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER ve korsan taşımacılık yapılamaz. Bu tür işlere müsaade edilmeyecek. Herkes aldığı belgeye göre hareket edecek. Başka bir şey yapamayacak."

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