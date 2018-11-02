Mevlüt Uysal Ümraniye'deki göçükle ilgili konuştu

Ümraniye'de sabaha karşı yaşanan çökme olayında iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye'de yaşanan elzem göçük vakasıyla ilgili soruşturmanın başlatılacağını söyledi.

Uysal, "Bir kardeşimizin cenazesine ulaşıldı, diğerine ulaşılmak üzere." dedi.

"DİNAMİT PATLATILACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mahalle sakinlerinin dinamit patlatıldığı iddiasının sorulması üzerine Uysal şöyle konuştu:

"Ayrıntıları teknik inceleme yapılınca ortaya çıkacak. Makas değiştirme alanında bir genişleme çalışması yaparken göçük olmuş. Tünelle üst grup arası yaklaşık 17 metre. Bu arada ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir. Teknik inceleme yapılınca kamuoyuyla paylaşılacak. Burada ani bir hareketlilik olmuş Bunun nedeni ortaya çıkarılmalı.

Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da çalışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme.

"İHMALİ OLANLARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Çok ani güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabi ki bakılıyor. Arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum.

Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir. İhmali olanlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Teknik sıkıntı varsa binalar boşaltılacak. Sorumluları varsa gereği yapılacaktır.

Yan taraftaki tahliye edilen binalar ile ilgili çalışmalar yapılacak. Akşama kadar durum belli olacak, teknik olarak bir sıkıntı varsa o binalar boşaltılacak. Ancak şuan öyle bir durum yok. Ailelerimizin yanındayız onların tedbirini alıyoruz." diye konuştu.