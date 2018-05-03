İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) kapsamında Galata Kulesi’nde muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi 10 gün boyunca 21.00-24.00 saatleri arasında İGF Video Mapping gösterisiyle geceyi renklendiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bu muhteşem görsel şöleni gençler ile birlikte izledi.

"EN FAZLA İLGİ GÖREN FESTİVALLERDEN BİRİ"

Video Mapping gösterisi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Mevlüt Uysal; “Bugün açılışını yaptığımız İstanbul Gençlik Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi ile gençlik festivalimizin tanıtımını yapıyoruz hem de bir gösteri sunuyoruz. Buradaki amaç festivalimizin duyurulması. Her ne kadar bu yıl üçüncüsü yapılıyor olsa da festivali yaklaşık 80 bin gencimiz ziyaret etti. Herhalde şu anda İstanbul’da en fazla ilgi gören festivallerden biri oldu” dedi.

Mevlüt Uysal, Video Mapping şovunu gençlerle izledi VİDEO

"GENÇLER FESTİVALDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ BİREBİR GÖZLEMLİYOR"

İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da festivale destek verdiğini kaydeden Başkan Uysal; “İstanbul Gençlik Festivali ağırlıklı olarak gençlerimizin enerjisini, dinamik yapılarını ortaya koyabilmeleri adına faaliyetlerden oluşuyor. Ayrıca gençlerimiz dünyadaki teknolojik gelişmeleri burada birebir gözlemleyebiliyor. Bunları gözlemlerlerken, ülkemizin ve İstanbul'un geldiği noktayı yakından görebiliyor. Festival ile gençlerimiz aynı zamanda geleceğe hangi ufukla bakılması gerektiğini de fark etmiş olacaklar. İstanbul Gençlik Festivali gençlerin yanı sıra büyüklere de hitap ediyor” diye konuştu.

"ETKİLEYİCİ BİR GÖSTERİ"

Başkan Mevlüt Uysal, Galata Kulesi’ne yansıtılan Video Mapping şovundan çok etkilendiğini kaydederek şunları söyledi: “Burada yayınlanan videoyu arkadaşlarımız önce bana bilgisayar ortamında izletmişlerdi. Açıkçası bu kadar etkileyici olacağını düşünmüyordum. Burada yakından izleyince çok daha etkileyici buldum. Galata Kulesi adeta yıkılıp yeniden yapılıyor hissini uyandırıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”