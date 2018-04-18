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Mevlüt Uysal'a erken seçim soruldu

Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, "Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

DHA | 18.04.2018 - 11:37..
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, konsoloslarla Emirgan Parkı'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu.

Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"1-2 GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞİR"

"Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi, olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum."

Mevlüt Uysal'a erken seçim soruldu


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