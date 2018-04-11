Mevlüt Uysal'dan Mustafa Çalışkan'a kutlama mesajı

Başkan Uysal dün gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.

Sayın Dr. Mustafa ÇALIŞKAN İstanbul Emniyet Müdürü “Emniyet Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Fedakar vazife anlayışı ile her zaman halkımızın hizmetinde olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim.

POLİSLER GÜVEN ORTAMI İÇİN CANINI ORTAYA KOYAN KAHRAMANLARDIR

Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamını tesis etmek için gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Şahsınızda İstanbul Emniyet personelini bir kere daha yürekten kutluyor; selam ve esenlik dileklerimi iletiyorum.”