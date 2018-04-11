taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.253
USD
4,1438
EURO
5,1365
ALTIN
181,07
PETR
72,4700

Mevlüt Uysal'dan Mustafa Çalışkan'a kutlama mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Polis Haftası” münasebetiyle İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a kutlama mesajı gönderdi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 18:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkan Uysal dün gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.

Sayın Dr. Mustafa ÇALIŞKAN İstanbul Emniyet Müdürü “Emniyet Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Fedakar vazife anlayışı ile her zaman halkımızın hizmetinde olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim.

POLİSLER GÜVEN ORTAMI İÇİN CANINI ORTAYA KOYAN KAHRAMANLARDIR

Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamını tesis etmek için gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Şahsınızda İstanbul Emniyet personelini bir kere daha yürekten kutluyor; selam ve esenlik dileklerimi iletiyorum.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu'daki birlikleri ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu'da 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri ve İHA'ların üretildiği tesislerde incelemelerde bulundu.
Koridora dökülen temizleyici 21 öğrenciyi hastanelik etti
Manisa’nın Demirci ilçesinde bir okulda temizlik sırasında kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilenen 21 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Pamukkale'de yastık içerisine saklanmış bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesi, Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcı imha etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

444
Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

265
Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

307
FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

404
Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

58
Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

224
THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM