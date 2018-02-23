taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.373
USD
3,7895
EURO
4,6617
ALTIN
162,11
PETR
66,3300

Mexico City'de kadınlar su idaresine el koydu

Kuraklıkla boğuşan Mexico City'de adaletli su dağıtımını sağlamak için su dağıtımının başına kadınlar geçti.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 13:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'nın başkenti Mexico City'de halk uzun süredir devam eden susuzlukla boğuşuyor. Suç oranının çok yüksek olduğu ve neredeyse her gün 1 kişinin öldüğü İztapalapa bölgesinde yoksuluğun üzerine eklenen kuraklık halk için oldukça zorlu bir süreci getirdi.

Mexico City'de kadınlar su idaresine el koydu

MUSLUKLAR KURUDU

Hükümetin su aramak için yaptığı sondajın neden olduğu derin çatlaklar mevcut su borularını patlatarak su kaybında bir rutine yol açmış durumda. Daha fazla bütçe ayrılmadığı takdirde su sorunun daha fazla büyüyeceği belirtilen kentte musluklarda bazen aylarca su akmıyor.

Mexico City'de kadınlar su idaresine el koydu

SU ÇALAN HAYDUTLAR

Yetersiz olan su kaynağının yanında su dağıtan kamyonların haydutlarca kaçırılması gibi olaylar rutin bir hal aldı. Bu nedenle kamyonlar polisler tarafından korunuyor.

Mexico City'de kadınlar su idaresine el koydu

EV İDARESİNDEN SU İDARESİNE

Az gelen suyun dağıtımı da dengeli olmadığında yaşanan mağduriyet de katlanarak artıyor. Adaleti sağlamak için su dağıtıma el atan kadınlar, su kamyonları geldiğinde masa kurup imza karşılığı su verilmesini takip ediyor. Kadınların idaresindeki suyun yetersizliğine çare olamadıysa da mevcut kaynağı eşit dağıtmak için şimdilik başka bir yol görünmüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD temsilcisi Haley Suriye'yi tehdit etti.
ABD'nin Birleşmi Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanmayı ihtimal dışı tutmadığını söyledi.
Suudi Arabistan: Almanya'nın silahlarına ihtiyacımız yok
Amerika ve İsrail ile ilişkilerini düzelten Suudiler artık Almanya'nın silahlarına ihtiyaç duymadıklarını savunuyor.
Ketçap tablosuna 50 milyon dolar
ABD’li sanatçı Cy Twombly’nin yalnızca ketçap kullanarak "çizdiği" tablonun 50 milyon dolar gibi bir ücret karşılığında satıldığı ortaya çıktı.
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor
Terör örgütüne silah ve mühimmat taşıyan konvoyun vurulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Afrin'in güneydoğusunda vurulan konvoyun top atışı ile imha edildiği belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

472
Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

135
İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

103
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

86
Ateist adamın defin vasiyeti

Ateist adamın defin vasiyeti

230
YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM