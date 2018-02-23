Mexico City'de kadınlar su idaresine el koydu

Meksika'nın başkenti Mexico City'de halk uzun süredir devam eden susuzlukla boğuşuyor. Suç oranının çok yüksek olduğu ve neredeyse her gün 1 kişinin öldüğü İztapalapa bölgesinde yoksuluğun üzerine eklenen kuraklık halk için oldukça zorlu bir süreci getirdi.

MUSLUKLAR KURUDU

Hükümetin su aramak için yaptığı sondajın neden olduğu derin çatlaklar mevcut su borularını patlatarak su kaybında bir rutine yol açmış durumda. Daha fazla bütçe ayrılmadığı takdirde su sorunun daha fazla büyüyeceği belirtilen kentte musluklarda bazen aylarca su akmıyor.

SU ÇALAN HAYDUTLAR

Yetersiz olan su kaynağının yanında su dağıtan kamyonların haydutlarca kaçırılması gibi olaylar rutin bir hal aldı. Bu nedenle kamyonlar polisler tarafından korunuyor.

EV İDARESİNDEN SU İDARESİNE

Az gelen suyun dağıtımı da dengeli olmadığında yaşanan mağduriyet de katlanarak artıyor. Adaleti sağlamak için su dağıtıma el atan kadınlar, su kamyonları geldiğinde masa kurup imza karşılığı su verilmesini takip ediyor. Kadınların idaresindeki suyun yetersizliğine çare olamadıysa da mevcut kaynağı eşit dağıtmak için şimdilik başka bir yol görünmüyor.