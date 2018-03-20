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Meydanda soyunan genci linçten polis kurtardı

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda psikolojik sorunları olan İran'lı M.T. çırılçıplak meydanda dolaştı. Çevredekiler tarafından dövülen genç ölümden döndü.

DHA | 20.03.2018 - 21:19..
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Cumhuriyet Meydanı'nda bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Çırılçıplak kalan genci gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı.

40 KİŞİ SALDIRDI

Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci tekme tokat dövüp yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öfkeli kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.

Meydanda soyunan genci linçten polis kurtardı ViDEO

Meydanda soyunan genci linçten polis kurtardı

Meydanda soyunan genci linçten polis kurtardı

TEDAVİYE ALINDI

Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.T.'nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.'nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.

Meydanda soyunan genci linçten polis kurtardı

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