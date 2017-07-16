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Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

15 Temmuz'un yıldönümünde meydanlara akın eden vatan sevdalılarını gören Portakal ile Küçükkaya'nın keyfinin kaçtığı gözlendi.

16.07.2017 - 03:25
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Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Seçim günleri özel yayınlarla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, sonuçların gelmesiyle ekranda geriliyordu.

BİLİNDİK POZLAR

Son olarak 16 Nisan referandumunda benzer görüntüleri veren ikili, bu gece 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle özel yayınla ekrandaydı.

15 TEMMUZ'U KONUŞTULAR

İlker Başbuğ'u konuk eden ikilinin programında, 15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde vatandaşların meydanlara akın ettiğini gören Portakal ile Küçükkaya, yorgunluğun da etkisiyle ekrana böyle yansıdı;

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Seçim sonuçlarını gören Fatih Portakal'ın morali bozuldu haberi

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Fatih Portakal ve Küçükkaya'nın morali bozuldu haberi

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

 

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