Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

Antalya, turizmin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Toroslar'ın dik kayalıkları, yerli- yabancı dağcıların odağı haline dönüşürken, antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı, doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra kentte yaşayanlar, hafta sonlarını bu parkurlarda 10- 20 kilometrelik yürüyüşler yapıyor.

'Patika Doğa' adlı yürüyüş grubu, bu yıl doğa meraklılarına alternatif sundu. Korkuteli bölgesine yürüyüş gerçekleştiren grup üyeleri, rengarenk çiçekli meyve bahçelerinde yürüdü. Fotoğraf tutkunları için de güzel manzaralar sunulan parkurda 'Patika Doğa' üyeleri, badem, erik, şeftali ve armut bahçelerinde 13 kilometre yürüdü.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL MEYVE ÜRETİM BÖLGESİ'

Grubun bu haftaki doğa yürüyüşü, Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Korkuteli ilçesindeki çiçeklenen meyve bahçelerinde gerçekleştirildi. 'Patika Doğa' grubunun kurucusu Nusret Yakışıklı, Türkiye'de meyve üretimi açısından 'Toros ardı' olarak adlandırılan ve Fethiye'den başlayıp, Elmalı, Korkuteli, Burdur, Isparta, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin etrafı ile Ereğli, Karaman, Niğde'ye kadar olan bölgenin en güzel yerler olduğunu söyledi.

'JAPONYA'DAKİ SAKURA ÖRNEĞİ GİBİ'

Bu bölgelerdeki meyve bahçelerinde çiçeklenme dönemlerinin yükseklik, tür ve iklim farklılıklarına göre, mart ayında başlayıp, mayıs sonuna kadar sürdüğünü anlatan Yakışıklı, "İlk önce bademler çiçek açar. Ardından sırasıyla erik, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve en son da elmalar çiçek açar. Bu coğrafyada uçsuz bucaksız meyve bahçeleri de var. Japonya'da sakura denilen kiraz bahçelerinin çiçek açma dönemi vardır ve bu dönem turizm açısından da çok önemlidir. Bizde de bu çiçek dönemleri turizm sektörü açısından değerlendirilebilir" dedi.

'BUDANAN TOMURCUKLAR PAZARLANABİLİR'

Patika olarak gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşlerinin sportif ve sağlıklı yaşam amaçlı olduğunu dile getiren Nusret Yakışıklı, Antalya'nın alternatif turizm çeşitlerini geliştirmeye çalıştığına da dikkat çekerek, mart ile mayıs ayları arasındaki 3 aylık sürecin alternatif turizm çeşidi olarak ele alınması gerektiğini, özellikle bu konuda Uzakdoğulu turistlerin ilgisinin çekilebileceğini vurguladı. Bu tür etkinliklere müsait görsel şölen sunan meyve bahçeleri olduğunu da belirten Yakışıklı, bahçelerin budama döneminde tomurcuklu kısımların çiçekçilik sektöründe de pazarlanabileceğini söyledi.





















