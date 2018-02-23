Meyve çayları dişe zarar veriyor

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı da doğrudan şekillendiriyor. Bu yüzden sadece yediğimiz yiyeceklere değil, aynı zamanda da içtiğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor.

MEYVE ÇAYLARI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER DİKKATLİ TÜKETİLMELİ

Londra The King's College'da yapılan bir araştırmaya göre; meyve çayları ve şekerli her türlü içeceğin sadece sağlığa değil, dişlere de zarar verdiği ortaya çıktı. Özellikle de yemek sırasında içilen ve tatlandırılan içecekler diş minesini hassaslaştırıyor.

ASİDİK ÖZELLİKLER ORTAYA ÇIKIYOR

British Dental Dergisi'nde araştırmaya ait sonuçlar yayınlandı. 300 kişi üzerinde yapılan araştırmada, ara öğünde atıştırmalıklarla beslenen kişilerde daha fazla diş hassasiyeti ortaya çıktı. Ayrıca yetkililer; meyve suyu, likör, meyve çayı, diyet içecekler, şekerli içecekler ve tatlandırılan suların asidik özelliğe büründüğünü bunun da dişi çürüttüğü sonucuna vardı.

"DİYETİNİZİ DENGELEYİN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr Saoirse O'Toole, "Bu tarz içecekleri 5 dakikadan fazla içerseniz veya dişinize maruz bırakırsanız, dişiniz zarar görür. Ayrıca eğer akşam elma yediyseniz, sonrasında asidik bir şey içmemeye özen gösterin. Yani burada demek istediğimiz şey diyetinizi dengeleyin."





HANGİ İÇECEKLERDE ASİT VAR

Peki doktorların bahsettiği bu asidik ürünler genel olarak hangileri... Hangi içeceklerde asit var bir de buna değinelim...Alkol, meyve çayları, tatlandırılmış sular (ki suyun içerisine limon bile koymak dişe zarar verebiliyor), meyve suyu, diyet içecekler, tatlandırılmış içecekler.

4 İÇECEKTE ASİT BARINDIRMIYOR

Kahve, su, çay, süt ve maden suyu ise asidik değil ve bunu istediğiniz gibi tüketebilirsiniz.