Meyve suyunda meyve azaltımı yapıldı

Birçok meyve nektarı firmalarının kullanılan malzemede indirime gittiği ifade edildi. Meyve suyunda bulunan yüzde 40'lık meyve yüzde 30'a düşerken, bazı firmalar yüzde 10'a kadar indi.

MEYVE SUYU DEĞİL MEYVELİ İÇECEK

İçinde yüzde 25 ile yüzde 99 arasında meyve bulunan ve meyve nektarı olarak adlandırılan meyve sularındaki meyve oranları bazı firmalarca düşürülmeye başladı.

Örneğin içinde yüzde 40 meyve barındıran meyve nektarındaki meyve oranını yüzde 10’a kadar düşürenler oldu.

Böylece Türk Gıda Kodeksine göre meyve oranı yüzde 10’a düşürülünce içeceğin kategorisi de değişti. İçinde yüzde 10 ile yüzde 24 arasında meyve barındıran içecekler ‘meyve suyu’ değil ‘meyveli içecek’ olarak adlandırılıyor.

ÇİFTİÇER ETKİLENECEK

Sektörde faaliyet gösteren firmaların küçük bir kısmında yapılan bu değişikliğin ne anlama geldiğini sorduğumuz Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı İlker Güney, "Burada asıl dikkat edilmesi gereken yer çiftçiler ve onların ektikleri meyve ağaçları. Meyve suyu pazarında şeftalinin payı yüzde 35, kayısının ise yüzde 15. Yani pazarın yüzde 50’sine bu ikisi hakim. Meyve nektarından meyve içeceğine kayış demek tarımsal olarak da risk anlamı taşıyor." dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Güney, "İleride meyvesini satamayan çiftçinin bu ağaçlar yerine başka şeyler ekmesi ya da hiçbir şey ekmemesi gibi bir tehlike ortaya çıkabilir. Şu an için sektörün büyük kısmının bu işe girmediğini söyleyebiliriz. Yüzde 10’luk kısın oran düşürme yolunu seçti. Son dönemlerde enerji maliyetleri de dahil birçok girdide artış oluyor. Maliyetler daha da artarsa meyveli içeceğe geçiş hızlanır." ifadelerini kullandı.