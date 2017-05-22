Meyveler hakkında bilinmesi gerekenler

Yaklaşan yaz sıcağı bir yandan sayılı günler kalan Ramazan öte yandan ne yesek de tok kalsak, ne yesek de susamasak... Bu sorularda ilk akla gelenler elbette meyveler... Örneğin; kültürümüzde yer edinmiş karpuz ve peynirin mevsimi geldi değil mi? Üzüm ve yoğurta da çok yaklaştık...

Ancak meyveler göründükleri kadar masum değiller. Meyve yemeyi abartmamız gerektiğini anlatan uzmanların fikirlerini sizler için derledik.

MEYVE TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

• Meyve (taze yada kuru) yerken sınırları aşmayın, hızlı yemeyin.

• Meyveyi sofranızdan eksik etmeyin, ama ortaya değil ayrı porsiyonlar halinde getirin.

• Sabah kahvaltı öncesi veya ana öğünden en az iki saat sonra meyve yiyin, akşam yemeğinden sonra meyveden uzak durun.

• Mümkünse kabuğuyla birlikte tüketin.

• Nispeten az tatlı, koyu renkli ve tadı buruk meyveleri tercih edin.

• Meyve kompostosu yaparken şeker ilave etmeyin yahut çok az ilave edin, reçel tüketiminde dikkatli olun.

• Meyve salatasına krem şanti yahut kremalar ilave etmeyin.

• Çikolata sosuna batırılmış meyvelerden uzak durun.

• Meyveyi yoğurtla karıştırarak tüketirseniz daha az meyve yemiş olursunuz.

• Hazır meyve suları ve limonataları tüketmeyin. Tüketecekseniz de doğrudan taze meyveden kompresle elde edilen, şeker ilavesiz ve cam şişede olanları tercih edin.

• Meyveli dondurmanın daha sağlıklı bir seçim olduğunu düşünmeyin.

• Diyabetliyseniz, mutlaka doktorunuza ve diyet uzmanınıza danışın.