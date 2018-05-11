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Mezarlıkta ağlayan kızın sırrı çözüldü

Çorum'da, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık'taki bir mezarın başında ağlayan "gizemli genç kız" bulundu.

AA | 11.05.2018 - 20:05..
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Kent merkezinde 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi.

İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

Mezarlıkta ağlayan kızın sırrı çözüldü

NE YAŞANMIŞTI

28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.

Mezarlıkta ağlayan kızın sırrı çözüldü


Ertesi gün akşam saatlerinde aynı kızın yine mezarlıkta bulunduğu ihbarı üzerine görevliler durumu polise haber vermiş, ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Mezarlıkta ağlayan esrarengiz kızın bulunduğu iddası ortalığı karıştırdı ARŞİV

Mezarlıkta ağlayan kızın sırrı çözüldü

Genç kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu.

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