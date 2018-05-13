Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü

saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçle Mezarlığı içerisinde meydana gelen olayda, mezarlık önünde yürüyen Suriye uyruklu İbrahim El Hatip, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kalbinden bıçaklanan El Hatip, mezarlığın içerisine koştu. Mezarlığın içinde kanlar içinde yerde kalan İbrahim El Hatip, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan polis şüpheliyi arıyor