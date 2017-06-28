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Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Kocaeli'nin Gölcük Mezbahası'na kesim için getirilen Uruguay'dan ithal edilen boğa kaçtı.

28.06.2017 - 11:56
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boğa

D-130 Karayolu'ndan geçerek ilçe merkezine inen boğa caddelerde koşarken polis ekipleri peşine düştü.

Yolda koşarak ilerleyen boğayı görenler geri çekildi. Boğa, Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi 43. Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde sıkıştırıldı.

5 TANE UYUŞTURUCU İĞNE ATILDI

Bahçe kapısı kapatılırken, mezbahadan gelen görevliler 5 tane uyuşturucu iğne attı. Boğa metal bahçe kapısının önünde duranların üstüne doğru koşarken, bir süre sonra sakinleşti. Boğa daha sonra kamyonetin kasasına alınarak kesim için mezbahaya götürüldü.

Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

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