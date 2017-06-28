Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

D-130 Karayolu'ndan geçerek ilçe merkezine inen boğa caddelerde koşarken polis ekipleri peşine düştü.
Yolda koşarak ilerleyen boğayı görenler geri çekildi. Boğa, Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi 43. Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde sıkıştırıldı.
5 TANE UYUŞTURUCU İĞNE ATILDI
Bahçe kapısı kapatılırken, mezbahadan gelen görevliler 5 tane uyuşturucu iğne attı. Boğa metal bahçe kapısının önünde duranların üstüne doğru koşarken, bir süre sonra sakinleşti. Boğa daha sonra kamyonetin kasasına alınarak kesim için mezbahaya götürüldü.