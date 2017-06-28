Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Alman kaleci Julian Pollersbeck, İngiltere ile oynanan ve penaltılara giden maçta sahalarda görülmemiş bir taktikle 2 penaltı kurtardı.

Çalışmaların devam ettiği ve yüzde 88'inin tamamlandığı Ovit Tüneli'nin yıl sonunda açılacağı müjdelendi.

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Ponzi Arzu'ya 798 yıl hapis cezası istemi

57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil her bir mağdur için 14 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.