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Mezitli Sahili Kentsel Tasarım Projesi’nde sona gelindi

Ödüllü sahil düzenleme projesinin yüzde 95'i tamamlandı.

İHA | 25.02.2018 - 16:18..
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Yüzde 95’i tamamlanan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından peyzaj çalışmalarının devam ettiği Mezitli Sahil Projesi, vatandaşların kullanımına açılmak için gün sayıyor.

2 ADET BALIKÇI İSKELESİ DE TAMAMLANDI

Sahil kullanım kültürünü destekleyecek şekilde mekân kalitesinin artırılması ve yeni aktiviteler ile sahil kullanımının desteklenmesi için projede yer verilen 2 tenis kortu, 2 voleybol sahası, 2 basketbol sahası, 2 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu bandı, 2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, kondisyon alanı, çocukların eğlenebileceği oyun alanları, engelli çocuk oyun alanları, gençler için kaykay pisti, uçurtma çayırı ve her yaştan Mersinli için etkinlik meydanları, restoranlar ve balıkçılar için 2 adet balıkçı iskelesi tamamlandı.

Mezitli Sahili Kentsel Tasarım Projesi’nde sona gelindi

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, 80 bin metrekare alana inşa ettiği proje içerisinde yer alan sosyal ve yeşil alanlarla doğal bir doku oluşturdu. Mezitli sahilinin cazibesini artıracak projede, spor yapmayı sevenler için inşa edilen tuvalet, duş ve soyunma kabinini içinde barındıran hizmet binası ve 11 adet seyir terası da tamamlanırken, peyzaj çalışmalarının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Mezitli’yi cazibe noktası haline getirecek Sahil Alanında Kentsel Tasarım Projesi en kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek ayrıcalıklı bir alan olacak.

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